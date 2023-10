UFC hoje vai passar na Band? Onde assistir o UFC Vegas 81 ao vivo - 14/10

Não tem briga por cinturão no UFC hoje, mas a programação em Las Vegas vai agitar a noite do fanático por artes marciais. Neste sábado, 14 de outubro, a luta principal vai ser entre Sodiq Yusuff e o brasileiro Edson Barboza, na categoria peso-pena, no UFC Vegas 81 que começa às 17h (de Brasília) e segue até a madrugada.

Band vai transmitir o UFC hoje?

A Band vai transmitir o card principal do UFC com a luta de Sodiq Yusuff e Edson Barboza a partir das 20h, horário de Brasília, para todos os estados do país. Mais cedo, o card preliminar será exibido apenas no UFC Fight Pass, pay-per-view oficial da liga para assinantes.

As três primeiras lutas do card preliminar estarão disponíveis de graça no canal do UFC Brasil no Youtube e Facebook. O UFC Fight Pass só funciona para quem paga a mensalidade por mês, disponível no site www.ufcfightpass.com e no aplicativo.

O que esperar da luta entre Sodiq Yusuff x Edson Barboza no UFC hoje?

Atual 11º colocado no ranking dos penas, o nigeriano chega para a luta deste sábado com vitória diante de Shainis, em outubro do ano passado. No cartel, Sodiq tem 15 lutas sendo 13 vitórias com cinco no primeiro round e seis por nocautes, além de duas derrotas. O nigeriano é uma grande promessa da categoria peso-pena.

Já Edson tem 34 lutas no cartel, com 23 vitórias em 14 nocautes e oito no primeiro round, e onze derrotas na liga profissional de artes marciais. O brasileiro é o 13º colocado no ranking peso-pena e tem mais de 20 anos de experiência no UFC.

A grande 'arma' de Edson é ter um dos strikers mais perigosos da liga, além de chutes e joelhadas que fazem qualquer oponente desistir de lutar.

Como assistir o UFC Fight Pass?

O Combate perdeu os direitos de transmissão do UFC, agora é a Rede Bandeirantes quem detém a opção de exibir cada um dos eventos aos finais de semana, além da plataforma de streaming UFC Fight Pass. O problema é que só quem paga tem acesso à programação do Fight Pass.

Dá para assistir cada um dos eventos ao vivo, lutas antigas e entrevistas exclusivas.

Passo 1: Acesse www.ufcfightpass.com.br e clique em 'assine', localizado no meio da sua tela em vermelho e branco. Lá, escolha qual é a forma de pagamento, faça o seu cadastro de forma gratuita e preencha com as suas informações.

Passo 2: Retorne ao menu principal, onde você encontrará a programação completa do UFC ao vivo para assistir. Dá para ver no computador ou aplicativo do celular, tablet e smartv.

Card completo de lutas do UFC hoje

Com seis atletas brasileiros, o card do UFC em Las Vegas traz 11 lutas neste sábado. Não tem disputa por cinturão em nenhuma das categorias, mas as lutas terão muito entretenimento para o fiel telespectador que espera assistir lutas intensas.

O destaque fica entre o embate de Sodiq Yusuff e Edson Barboza, e o encontro de Michel Pereira contra o americano Andre Petroski, outro protagonismo na noite de artes marciais na cidade do pecado.

Daniel Miojo estava escalado para lutar neste sábado, mas o brasileiro foi impedido pelo grupo médico de entrar no octógono mesmo após bater o peso. Segundo o portal Super Lutas, o motivo que deixou Daniel de de fora ainda não foi revelado.

Confira o card completo do UFC Vegas 81 neste sábado.

CARD PRELIMINAR - a partir das 17h

Peso-pena: Darren Elkins vs TJ Brown

Peso-galo: Tainara Lisboa vs ​Ravena Oliveira

Peso-leve: Terrance McKinney vs Brendon Marotte

Peso-galo: Irina Alekseeva vs Melissa Dixon

Peso-galo: Chris Gutierrez vs Alatengheili

Peso-palha: Ashley Yoder vs Emily Ducote

CARD PRINCIPAL - a partir das 20h

Peso-pena: Sodiq Yusuff vs Edson Barboza

Peso-mosca: Jennifer Maia vs Viviane Araújo

Peso-galo: Jonathan Martinez vs Adrian Yanez

Peso-médio: Andre Petroski vs Michel Pereira

Peso-galo: Christian Rodriguez vs Cameron Saaiman

