UFC vai passar na BAND hoje (04/3)? Como assistir o UFC neste sábado

3 opçoes de como assistir as lutas do UFC 285, que tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Diretamente da T-Mobile Arena, em Las Vegas, o UFC 285 apresenta duas lutas que valem cinturão em categorias distintas. A Band, canal da TV aberta, NÃO vai transmitir o evento neste sábado para o Brasil. Jon Jones e Ciryl Gane protagonizam a disputa pelo cinturão dos pesos-pesados, enquanto Valentina Shevchenko e Alexa Grasso se enfrentam pelo cinturão peso-mosca.

O evento começa às 19h30 (Horário de Brasília), com o Card Preliminar. Três brasileiras integram o quadro de lutas neste sábado, que traz o Card Preliminar e Principal.

O UFC 285 hoje tem transmissão no UFC Fight Pass, serviço de streaming para assinantes. As três primeiras lutas da noite estão disponíveis com imagens de graça no Facebook e Youtube do UFC Brasil às 19h30, horário de Brasília.

O canal da Bandeirantes não vai transmitir o UFC hoje. A programação da emissora no site oficial não consta o evento desta noite.

Como assistir o UFC 285 hoje ao vivo no Brasil

Duas formas de assistir a luta:

Assistir o UFC 285 hoje online: a transmissão do evento completo do UFC 285 está disponível pelo serviço de streaming UFC Fight Pass só para assinantes. O pacote de lutas sai por R$ 29,90 por mês ou R$ 298,80 no ano. Dá para ver no computador, ou aplicativo para tablet, smartv e celular.

Acompanhar as três primeiras lutas do UFC 285 hoje online: as três primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas de graça AQUI, através do canal UFC Brasil pelo Facebook e no Youtube.

É só acessar as plataformas e acompanhar sem pagar nada.

Confira onde assistir às lutas do #UFC285, neste sábado (4)! O evento completo será transmitido ᴇxᴄʟᴜꜱɪᴠᴀᴍᴇɴᴛᴇ no @UFCFightPassBR. Assine para não perder ➡️ https://t.co/iAvMFO4Ruy pic.twitter.com/7HR9e4dfav — UFC Brasil (@UFCBrasil) March 3, 2023

Grid de largada da Fórmula 1 no Bahrein 2023

Luta Jon Jones x Ciryl Gane

A atração neste sábado é o duelo entre Jon Jones, ex-campeão meio-pesado, e o francês Ciryl Gane, ex-campeão interino da categoria. Os lutadores competem pelo cinturão vago dos pesos-pesados.

O duelo não é especial somente por valor o cinturão da categoria. Ele marca o retorno de Jon Jones para as artes marciais depois de três anos afastado do octógono. Jones é o campeão mais novo na história do UFC, além de contabilizar recordes, dois cinturões e muitos nocautes.

A estreia de Jones foi em 9 de agosto de 2008, em Minneapolis, contra André Gusmão. Com apenas 23 anos, o norte-americano venceu Maurício Shogun Rua no UFC 128 em nocaute técnico pelo terceiro round e conquistou o cinturão do peso meio-pesado, tornando-se o mais novo vencedor do UFC.

Ele só tem uma derrota na sua carreira: para Matt Hamill, após ser desclassificado por cotoveladas ilegais.

UFC hoje Card Completo

O Card Preliminar tem nove lutas neste sábado, com início marcado às 19h30, horário de Brasília. A partir da meia noite, o Card Principal traz as disputas pelo cinturão. Lutas que valem cinturão são programadas para cinco rounds. As demais terão apenas três.

CARD PRELIMINAR DO UFC - a partir das 19h30

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Trevin Jones

Peso-médio (até 83,9 Kg): Derek Brunson x Dricus Du Plessis

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Viviane Araújo x Amanda Ribas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Julian Marquez x Marc-Andre Barriault

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ian Machado Garryx Song Kenan

Peso-galo (até 61,2 Kg): Mana Martinez x Cameron Saaiman

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jessica Penne x Tabatha Ricci

Peso-galo (até 61,2 Kg): Da’Mon Blackshear x Farid Basharat

Peso-leve (até 70,3 Kg): Esteban Ribovics x Loik Radzhabov

CARD PRINCIPAL - a partir de 00h, meia-noite

Cinturão peso-pesado (até 120,2 Kg): Jon Jones x Ciryl Gane

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Alexa Grasso

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Geoff Neal x Shavkat Rakhmonov

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mateusz Gamrot x Jalin Turner

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Jamie Pickett

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)



Acompanhe as notícias de esporte no DCI.