Horário do UFC hoje em Las Vegas e onde assistir a luta de Yan x Dvalishvili

Com exclusividade, o UFC Las Vegas neste sábado só pode ser assistido no serviço de streaming

Não tem disputa por cinturão no UFC hoje, mas a programação de lutas promete agitar o fim de semana do apaixonado por artes marciais. Neste sábado, 11 de março, Petr Yan e Merab Dvalishvili medem forças na luta principal da noite no UFC Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento tem início às 17h (Horário de Brasília).

Além do embate principal da noite, o evento contará também com quatro brasileiros: Raphael Assunção, Vitor Petrino, Ariane Lipski e Bruno “Bulldog” Silva no octógono mais famoso do planeta.

O UFC é dividido em Card Preliminar e Principal.

Que horas é o UFC hoje ao vivo

O UFC hoje começa às 17h, horário de Brasília, com o Card Preliminar direto de Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

Mais tarde, o Card Principal tem início às 20h, horário de Brasília, com as cinco principais lutas da noite. Não tem briga por cinturão neste sábado.

Em Las Vegas, o horário do pontapé inicial do evento está marcado para 12h, já que Brasília está 5 horas à frente da cidade norte-americana, no estado de Nevada.

CARD PRELIMINAR - 17h

- 17h CARD PRINCIPAL - 20h

Como assistir UFC Las Vegas hoje

O UFC Las Vegas completo hoje terá transmissão exclusiva no UFC Fight Pass, serviço de streaming para todo o Brasil para assinantes. Só quem é membro da plataforma pode assistir ao Card completo neste sábado pelo site no computador ou aplicativo para dispositivos móveis.

Enquanto isso, as três primeiras lutas do Card Preliminar vão passar de graça no Youtube do UFC Brasil e no Facebook.

O UFC hoje não vai passar na BAND. Na programação da emissora não está disponível o evento.

Assista ao vivo através do link as três primeiras lutas de graça.



Card Completo

Confira a programação completa do UFC Las Vegas hoje.

CARD PRELIMINAR - a partir das 17h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Karl Williams x Lukasz Brzeski

Peso-galo (até 61,2 Kg): Raphael Assunção x Davey Grant

Peso-médio (até 83,9 Kg): Sedriques Dumas x Josh Fremd

Peso-galo (até 61,2 Kg): Mario Bautista x Guido Cannetti

Peso-galo (até 61,2 Kg): Victor Henry x Tony Gravely

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ariane Lipski x JJ Aldrich

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tyson Nam x Bruno Silva

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Carlston Harris x Jared Gooden

CARD PRINCIPAL - a partir das 20h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Petr Yan x Merab Dvalishvili

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Alexandr Romanov

Peso casado (até 97,5 Kg): Nikita Krylov x Ryan Spann

Peso-galo (até 61,2 Kg): Said Nurmagomedov x Jonathan Martinez

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Vitor Petrino x Anton Turkalj

É HOJE! #UFCLasVegas ao vivo e EXCLUSIVO no @UFCFightPassBR! ⏰ Card Preliminar: 17h

