UFC Vegas 47 hoje: onde assistir as lutas ao vivo e horário – 05/02

Confira todas as lutas do UFC em Las Vegas neste sábado e onde assistir ao vivo

Neste sábado, 05/02, o UFC Vegas 47 apresenta a disputa na categoria peso médio entre Jack Hermansson e Sean Strickland no UFC Apex, em Nevada, nos Estados Unidos, além de brasileiros no octógono. O evento começa às 18h (horário de Brasília), seguindo até a madrugada. Confira os horários das lutas do UFC hoje e onde assistir.

Onde assistir o UFC ao vivo hoje

O UFC Vegas 47 acontece neste sábado, 5 de fevereiro de 2022, com a luta entre brasileiros pelo Card Preliminar começando a partir das 18h, e depois, o Card Principal com a disputa entre Jack Hermansson e Sean Strickland às 21h, nove horas da noite, no horário de Brasília.

O canal Combate, disponível somente por operadoras de assinatura, é quem vai transmitir todas as lutas do UFC hoje. No entanto, duas lutas do Preliminar são disponibilizadas no Facebook do UFC Brasil.

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

O que é o UFC Vegas 47?

Seguindo a temporada 2022 dos eventos de artes marciais, o UFC Vegas 47 é a terceira etapa do calendário da liga norte-americana de confrontos.

Na prova de hoje, o norueguês Jack Hermansson enfrneta o norte-americano Sean Strickland no octógono, sendo o 6º e 7º colocados atuais no ranking mundial do UFC de peso-médios. Agora, eles medem forças para saber quem será o grande campeão do duelo e, quem sabe assim, chegar mais perto da disputa pelo cinturão.

Na programação do evento também estão os brasileiros: Danilo Marques diante do outro brasileiro Jailton “Malhadinho” Almeida pelo peso meio-pesado, e o guianês radicado no Brasil Carlston Harris contra Shavkat Rakhmonov pelo meio-médio.

Programação do Card do UFC hoje

O UFC em Las Vegas hoje traz o Card Preliminar e o Principal, contando com diferentes categorias, regras e opções de disputas no octógono.

Antes da luta oficial no sábado, os atletas realizam a pesagem onde precisam estar de acordo com as medidas impostas pela liga de combate. Se estão de acordo com as bolsas, então podem entrar no octógono no dia de suas lutas.

Confira todas as lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL

Jack Hermansson x Sean Strickland (Peso-médio até 83,9 Kg)

Punahele Soriano x Nick Maximov (Peso-médio até 83,9 Kg)

Shavkat Rakhmonov x Carlston Harris (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Sam Alvey x Brendan Allen (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Tresean Gore x Bryan Battle (Peso-médio até 83,9 Kg)

Julian Erosa x Steven Peterson (Peso-pena até 65,7 kg)

CARD PRELIMINAR

Miles Johns x John Castaneda (Peso-galo até 61,2 Kg)

Hakeem Dawodu x Michael Trizano (Peso-pena até 65,7 Kg)

Chidi Njokuani x Marc-Andre Barriault (Peso-médio até 83,9 Kg)

Alexis Davis x Julija Stoliarenko (Peso-galo feminino até 61,2 Kg)

Jailton Almeida x Danilo Marques (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Jason Witt x Philip Rowe (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Malcolm Gordon x Denys Bondar (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Confira as encaradas da pesagem no UFC Vegas 47 de hoje.

