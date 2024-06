Vai passar na Band? Onde assistir e horário do UFC hoje (01/06)

O UFC hoje está de volta neste fim de semana para o UFC 302 com uma luta pelo título dos leves entre o campeão Islam Makhachev e o favorito dos fãs, Dustin Poirier. A disputa deste sábado, 1 de junho, é em Newark, Nova Jersey, e vai ter transmissão ao vivo para o Brasil. Veja os horários.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

Como é rotina em quase todos os eventos pay-per-view do UFC, são necessárias algumas partes para ser concluído. As primeiras preliminares começam às 19h (de Brasília), seguidas pelas preliminares tradicionais às 21h, e a luta principal por volta das 23h.

A transmissão é pelo UFC Fight Pass e canal GOAT no YouTube. A luta deste sábado, 1, não vai passar na Band.

Além disso, os espectadores poderão conferir a disputa de diversos brasileiros, entre eles Paulo Borrachinha, André Lima, Jailton Malhadinho, Cesinha Almeida e Elizeu Capoeira.

Card de luta do UFC 302, probabilidades

Islam Makhachev (c) -625 vs. Dustin Poirier +450, título dos leves

*Sean Strickland -250 vs. Paulo Costa +205, pesos médios

Kevin Holland -290 vs. Michal Oleksiejczuk +235, pesos médios

Alex Morono -265 vs. Niko Price +215, meio-médio

Randy Brown -180 vs. Elizeu Zaleski dos Santos +155, meio-médio

Cesar Almeida -120 vs. Roman Kopylov +100, pesos médios

Grant Dawson -500 vs. Joe Solecki +380, pesos leves

Jake Matthews -155 vs. Phil Rowe +130, pesos médios

Jailton Almeida -320 vs. Alexandr Romanov +250, pesos pesados

Bassil Hafez -400 vs. Mickey Gall +310, pesos médios

Ailin Perez -180 vs. Joselyne Edwards +155, peso galo feminino

Andre Lima -270 vs. Mitch Raposo +220, peso mosca

