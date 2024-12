Vai passar na Globo? Horário do Jungle Fight 133 neste sábado (7/12)

Neste sábado, 7 de dezembro, tem UFC, mas também tem Jungle Fight 133 em São Paulo. Será uma disputa de cinturão, então veja o horário e como assistir.

Horário da luta hoje – Jungle Fight 133

A partir das 19h, o canal Combate e o sportv2 mostram ao vivo todas as lutas do card. Depois do programa “Altas Horas’” por volta das 00h15, a TV Globo exibe um compacto com os melhores momentos das lutas da noite.

Os fãs de MMA poderão acompanhar as lutas ao vivo através das seguintes opções de transmissão:

Canal Combate: Transmissão completa do evento, disponível para assinantes.

SporTV: Cobertura de lutas selecionadas, conforme a grade de programação.

TV Globo: Exibição das principais lutas após o programa “Altas Horas”.

Card das lutas de hoje

O evento contará com 14 lutas, incluindo a disputa pelo cinturão interino dos meio-médios entre Vanderlei “Soul Glo” Gonçalves e o invicto Jefferson Moreira dos Reis.

Vanderlei Gonçalves vs. Jefferson Moreira dos Reis – Disputa pelo Cinturão Interino dos Meio-Médios

Murilo Bento vs. Mário Araújo – Peso Pena

Édson Silva vs. Emerson Richard – Peso Meio-Pesado

Wellington Filho vs. Wanderson Santos – Peso Pena

Alisson Silva vs. Kaysson Pereira – Peso Mosca

Mateus Fidelis vs. Manoel Silva – Peso Pena

Bruno Brilhante vs. Lucas de Jesus

Lucas Jaeger vs. Rafael Silva

Lucas Santos vs. João Ferreira

Rafael Monteiro vs. Gabriel Gabriel

Lucas Lubke vs. João Souza

Rafael Pletz vs. Lucas Camargo

Lucas Vaz vs. João da Silva

Amir Zeraatdoust vs. Lucas Feliciano

