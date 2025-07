Ao vivo: onde assistir Brasil x Itália na final vôlei feminino hoje (27/07/25)

Brasileiras disputam com melhores do mundo a segunda medalha de ouro

Chegou o grande dia e é clima de decisão neste domingo, 27, com a Seleção Brasileira enfrentando a Itália na final da Liga das Nações 2025. Então, confira onde assistir jogo do Brasil de vôlei feminino ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Brasil de vôlei feminino?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, operadora por assinatura, e VBTV via streaming. O jogo começa às 15h (horário de Brasília). A final é disputada em Lodz, Polônia.

Para a disputa contra a Itália, única seleção que o Brasil perdeu durante a comeptição, o técnico Zé Carlos tem 14 jogadoras inscritas. São elas: Macris e Roberta (levantadoras); Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara (Opostas); Gabi, Helena e Júlia Bergmann (Ponteiras); Luzia, Diana, Júlia Kudiess e Lorena (Centrais); Laís e Marcelle (Líberos).

O Brasil chega a este evento com uma equipe renovada em parte por opção do técnico Zé Roberto e em parte por necessidade, já que algumas peças-chave da seleção canarinha não estarão em quadra, sobretudo Carol, que decidiu tirar um ano de folga, e Ana Cristina, que teve que lidar com uma lesão grave.

Ana Cristina não estará em quadra nas próximas partidas do Brasil e é considerada a maior ausência da temporada. A ponteira enfrentou uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco do joelho esquerdo, sofrida no jogo contra a França na primeira fase. A recuperação deve levar, aproximadamente, quatro meses, e ela também não estará no Mundial de Vôlei.

A Azzurra, de Julio Velasco , atual campeã olímpica, garantiu sua vaga na terceira final da Liga das Nações em quatro anos e se prepara para mais combate memorável. Se vencerem, a seleção italiana de vôlei feminino celebrará seu terceiro triunfo na história, após os louros de 2022 e 2024. O Brasil foi campeão em 2021.