Brasil x Japão vôlei masculino hoje onde assistir amistoso e horário (5/6)

A Seleção Brasileira de vôlei masculino entra em quadra neste domingo, 5 de junho, para enfrentar o Japão, a partir das 10h (Horário de Brasília), em confronto amistoso no Sesi Taguatinga, no Distrito Federal. A partida é válida como treinamento para a Liga das Nações, torneio internacional na temporada. Confira a seguir onde assistir o jogo do Brasil x Japão no vôlei masculino hoje ao vivo.

Onde assistir Brasil x Japão vôlei masculino hoje?

O jogo do Brasil x Japão no vôlei masculino hoje vai ser transmitido ao vivo na Globo, SporTV 2 e portal GE.

Pela TV aberta, a Globo vai exibir durante a programação do Esporte Espetacular o jogo do Brasil no vôlei masculino neste domingo em todos os estados do Brasil.

Para quem prefere acompanhar na TV fechada, o SporTV 2 vai transmitir as emoções do vôlei masculino brasileiro, enquanto o portal do Globo Esporte retransmite de graça as imagens. Basta acessar o site e curtir, assim como no Globo Play.

Informações do jogo do Brasil x Japão no vôlei masculino hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Sesi Taguatinga, no Distrito Federal

Onde assistir: Globo, SporTV e GE

Brasil e Japão no vôlei masculino

As seleções de Brasil e Japão se enfrentam pela segunda vez no mês de junho. Na primeira partida, disputada na última quinta-feira, no dia 2, os japoneses levaram a melhor por 3 sets a 0 (parciais 19/25, 37/39 e 25/22), no Ginásio Sesi, no Distrito Federal.

Agora, pela segunda vez seguida nos últimos dias, o Brasil vai buscar a vitória de qualquer modo com os seus jovens atletas em quadra. O amistoso deste domingo é válido como preparação para a Liga das Nações, competição que reúne 16 equipes dos mais diferentes continentes em busca do título.

O Brasil venceu a última temporada, colecionando uma medalha de ouro e duas vezes no quarto lugar.

Quando o Brasil estreia na Liga das Nações 2022?

Sob o comando do técnico Renan Dal Zotto, a equipe brasileira de vôlei masculino estreia na Liga das Nações no dia 8 de junho, contra a Austrália, pela primeira rodada, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

A seleção vai enfrentar 15 equipes, buscando se classificar entre os oito melhores. Depois, vão para as quartas, semifinal e a final para definir o grande campeão da temporada.