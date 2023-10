Jogador se destacou no jogo contra a Tchéquia

Darlan do vôlei é casado? O que sabemos sobre o atleta

O jogador de vôlei Darlan Souza, 21, está fazendo sucesso dentro e fora das quadras por comemorar os pontos marcados na partida com um símbolo conhecido por fãs de anime. A repercussão dos gestos feitos pelo atleta gerou curiosidade sobre o jovem, principalmente sobre sua vida pessoal.

Quem é a namorada do Darlan do vôlei?

O atleta Darlan do vôlei masculino namora a confeiteira Valéry Verona, que também já jogou vôlei. Discreta, a jovem mantém o perfil do Instagram privado apenas para a família e amigos, somando um pouco mais de 5 mil seguidores.

Já Darlan Souza compartilha alguns registros ao lado da amada. "Você veio me mostrar a sorte que eu não sabia que tinha", escreveu em uma das postagens. Não há informações sobre quanto tempo o casal está junto, mas as publicações são recentes.

Por ser um jogador novo, não há muitas notícias sobre a vida pessoal de Darlan na web. O atleta também costuma fazer mais publicações sobre a carreira no esporte.

Darlan do vôlei começou a ganhar notoriedade neste ano ao defender o Brasil nas partidas do torneio Pré-Olímpico. Durante o jogo da seleção brasileira contra a Tchéquia, vencido pelo time liderado por Renan Dal Zotto por 3 sets a 2, o atleta marcou 23 pontos. A cada saque ou ponto marcado, o rapaz fazia gestos que despertaram a atenção de quem não conhece animes, principalmente "Naruto".

Os movimentos com as mãos não são aleatórios. Tratam-se de 'jutsus', uma técnica ninja utilizada pelos personagens do anime que permite que eles manipulem seus chakras e consigam habilidades poderosas.

Claramente, Darlan do vôlei é um grande fã de animes e da cultura japonesa. Além dos gestos nas quadras, o atleta tem tatuado no braço o personagem Kyojuro Rengoku, do anime "Demon Slayer". Recentemente, o ator também repostou alguns vídeos que o mostram fazendo os jutsus nas quadras.

Carreira de Darlan Souza

O jogador atua na posição de oposto pelo time Sesi-Bauru. Darlan Souza começou a carreira no Fluminense, em 2017, onde permaneceu até 2018. No ano seguinte, entrou para o Sesi-SP, jogando pelo time até 2020. O rapaz também já foi escalado para a seleção brasileira logo no início da carreira, fazendo parte dos times sub-19 e sub-21. Entre os títulos conquistados ao longo da carreira estão: Campeão Sul-Americano Sub-19, Vice-Campeão da Copa Brasil, Campeão da Copa Libertadores e Vice-Campeão Paulista. Atualmente, o atleta faz parte da seleção adulta e participa dos jogos Pré-Olímpicos. O jogador começou a partida contra a Tchéquia, na qual foi o grande destaque, como um dos reservas, mas logo foi escolhido para entrar em quadra ao lado de nomes famosos do vôlei masculino, incluindo Bruninho, Lucarelli e Lucão. Darlan Souza tem um irmão, Alan, que também está na seleção brasileira jogando na posição de oposto. Inclusive, foi no lugar dele que o atleta entrou no último jogo. O Brasil disputa duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris com o Catar, Itália, Cuba, República Islâmica do Irã, Tchéquia, Alemanha e Ucrânia, que fazem parte do grupo A. O próximo jogo será contra a Alemanha, em 3 de setembro.

Próximos jogos Pré-Olímpicos

3 de outubro, terça-feira, às 20h30 – Brasil x Alemanha. Transmissão pelo Sportv2.

4 de outubro, quarta-feira, às 20h30 – Brasil x Ucrânia. Transmissão pelo Sportv2.

6 de outubro, sexta-feira, às 10h00 – Brasil x Cuba. Transmissão pelo Sportv2.

7 de outubro, sábado, às 10h00 – Brasil x República Islâmica do Irã. Transmissão pelo Sportv2.

8 de outubro, domingo, às 10h00 – Brasil x Itália. Transmissão pela TV Globo e Sportv2.