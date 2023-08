Seleção Brasileira disputa a segunda rodada do Mundial sub 21. Foto: Reprodução/Volleyball World

Horário Brasil x EUA no Mundial sub 21 de vôlei feminino hoje

Pela segunda fase do Campeonato Mundial sub 21, a Seleção Brasileira de vôlei feminino joga contra os Estados Unidos nesta terça-feira, 22 de agosto, em Aguascalientes, no México, a partir das 23h, horário de Brasília. Saiba onde assistir e quem defende o Brasil na competição.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino

A partida entre Brasil e Estados Unidos de vôlei feminino no Mundial sub 21 tem transmissão no no Youtube da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Nenhuma emissora tem os direitos de imagens da competição, por isso não dá para assistir em nenhum canal.

A Seleção Brasileira venceu a República Dominicana, Tunísia e perdeu para a Itália na primeira fase. As brasileiras estrearam com triunfo em cima da Tunísia na segunda fase e agora enfrentam os Estados Unidos. Ganhando a partida desta terça ou não, o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino será contra a Itália.

Depois do jogo contra os EUA nesta terça, às 23h, o Brasil vai enfrentrar a Itália na quarta, às 20h.

Informações do jogo de vôlei feminino Brasil x EUA

Horário: 23h (de Brasília)

Local: México

Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino hoje: Youtube

Mundial sub 21

As 16 equipes participantes são divididas em quatro grupos únicos (A, B, C e D) de quatro equipes cada para a primeira fase do campeonato. O México 2023 será disputado em León e Aguascalientes de 17 a 26 de agosto e será o primeiro campeonato mundial júnior para equipes femininas desde que o limite de idade foi alterado de Sub-20 para Sub-21 de vôlei feminino.

As duas primeiras equipes de cada um dos quatro grupos avançam para os Grupos E e F de rodízio único, enquanto o restante avança para os Grupos G e H de rodízio único.

As duas primeiras equipes de cada um dos Grupos E e F avançam para as semifinais, cujos vencedores avançam para a disputa pela medalha de ouro e os perdedores para a disputa pela medalha de bronze.

As equipes classificadas em terceiro e quarto lugar nos Grupos E e F avançam para as partidas do playoff por 5 a 8, cujos vencedores avançam para a partida de classificação pelo quinto lugar e os perdedores passam para a partida de classificação pelo sétimo lugar.

As duas primeiras equipes de cada um dos Grupos G e H avançam para as partidas do playoff de 9 a 12, cujos vencedores avançam para a partida de classificação pelo nono lugar e os perdedores para a partida de classificação pelo 11º lugar.

As equipes colocadas em terceiro e quarto lugar nas Grupos G e H avançam para as partidas do playoff 13-16, cujos vencedores avançam para a partida de classificação pelo 13º lugar e os perdedores passam para a partida de classificação pelo 15º lugar.

Grupo A: México, Egito, Tailândia, Japão

Grupo B: Itália, Brasil, República Dominicana, Tunísia

Grupo C: Sérvia, Polônia, Argentina, China

Grupo D: Estados Unidos, Holanda, Türkiye, Cuba

Quem são as jogadoras do Brasil?

Sob o comando do treinador Wagner Luiz Coppini Fernandes, a Seleção Brasileira sub 21 entra em quadra no Campeonato Mundial com um super elenco. Ao todo, 12 atletas jogam a competição oficial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol entre 17 a 26 de agosto, nas cidades de Leon e Aguascalientes, no México.

TIME DO BRASIL DE VÔLEI FEMININO

Levantadoras: Isis Simonetti, Maria Clara Albrecht Carvalhaes

Ponteiras: Nicole Fernandes, Aline Segato Maestri, Helena Wenk Hoengen e Ana Luiza Rudiger

Central: Julliana Vitória, Lívia dos Santos Gomes, Luzia da Silva

Oposta: Jaqueline Schmitz e Gabriela Carneiro de Souza

Líbero: Leticia Araújo Almeida

