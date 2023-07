Brasil está classificado para as quartas de final

Jogos do vôlei feminino da semana: Liga das Nações 12 e 13 de julho

A anfitriã Estados Unidos busca um inédito tetracampeonato e se junta às sete melhores equipes da Fase Preliminar. As quartas de final da Liga das nações de vôlei feminino estão programadas para começar na quarta-feira, 12 de julho, com a final da medalha de ouro ocorrendo no domingo, 16 de julho.

Tabela de jogos de vôlei feminino nas quartas de final

A Liga das Nações de Voleibol Feminino de 2023 será concluída com as finais realizadas no College Park Center em Arlington, Texas de 12 a 16 de julho.

Após 96 partidas, as 16 equipes que competiram na fase de grupos foram reduzidas a oito. A Polônia conquistou as primeiras posições da classificação, seguida pelos EUA , Türkiye , Brasil , China , Itália , Japão e Alemanha, que farão sua estreia na fase final.

Os horários são de Brasília

Quarta-feira, 12 de julho (jogo do Brasil vôlei feminino):

Polônia x Alemanha - 18h

Estados Unidos x Japão - 21h30

Quinta-feira, 13 de julho (jogo do Brasil vôlei feminino):

Brasil x China - 12h30

Turquia x Itália - 16h

15 de julho - Semifinais

Polônia/Alemanha x Brasil/China

EUA/Japão vs Türkye/Itália

16 de julho - Disputa de medalhas

Final 3-4 para bronze

Final 1-2 para ouro e prata

Como estão as seleções na Liga das Nações 2023

Polônia (# 1): Com 10 vitórias em 12 partidas, a equipe de Stefano Lavarini liderou a classificação da fase preliminar e avançou para as finais pela primeira vez desde 2019.

Estados Unidos (# 2): As anfitriãs estão em busca de um inédito quarto título da VNL depois de terminar a fase de abertura com dez vitórias, apenas um ponto atrás da campeã Polônia.

Türkiye (# 3): Os duas vezes medalhistas da VNL chegaram consistentemente à fase final e concluíram as preliminares com nove vitórias.

Brasil (#4): As atletas brasileiras se estabeleceram como competidoras regulares nas finais da VNL, garantindo a posição de vice-campeã nas últimas três edições.

China (# 5): Depois de ganhar medalhas de bronze consecutivas nas duas primeiras edições, as asiáticos pretendem recuperar um pódio após sua eliminação precoce em 2021 e perder as quatro finalistas em 2022.

Itália (# 6): Apesar de um início desafiador e de uma equipe composta por muitas jogadoras jovens e inexperientes, as atuais campeãs mostraram resiliência e se recuperaram, vencendo sete das últimas oito partidas.

Japão (# 7): A potência asiática conquistou sete vitórias para se classificar para sua terceira final consecutiva da VNL.

Alemanha (#8): Guiadas por Vital Heynen, as alemãs fizeram história ao entrar na Final 8 pela primeira vez.

