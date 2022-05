Confira onde assistir o jogo do Brasil hoje. Foto: Reprodução / Gaspar Nóbrega / COB

Onde assistir jogo do Brasil de vôlei feminino hoje na Liga das Nações

Prepare o coração, torcedor! A equipe de vôlei feminina do Brasil estreia na Liga das Nações 2022 nesta terça-feira, 31 de maio, a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando em Shreveport-Bossier, nos Estados Unidos, a seleção vai enfrentar a Alemanha pela primeira rodada. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Brasil de vôlei feminino hoje?

Procurando saber onde assistir jogo do Brasil de vôlei feminino hoje? O torcedor que é apaixonado pelo esporte deve sintonizar o canal SporTV, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal do SporTV exibe as emoções do jogo de vôlei feminino nesta terça-feira. Basta sintonizar a emissora e curtir ao vivo.

Se você prefere assistir online, pode encontrar a transmissão através do Globo Play, se for assinante da plataforma, através do celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Brasil de Vôlei feminino hoje

Data: 31/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Shreveport-Bossier, em Louisiana, nos Estados Unidos

Onde assistir: SporTV e Globo Play

Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino

O Brasil entra em quadra nesta terça-feira buscando o seu primeiro título na Liga das Nações. A seleção, entretanto, já disputou a final por duas vezes, em 2019 e 2021, sendo derrotada em ambas as ocasiões pelos Estados Unidos. As equipes também se enfrentaram na final das Olimpíadas de Tóquio, onde o Brasil ficou com a prata.

Esta é a quarta edição da Liga das Nações, torneio que substitui o Grande Prix de Vôlei, que foi desde 1993 até 2017. Dezesseis equipes estão na disputa do título em 2022: Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, República Dominicana, Alemanha, Itália, Japão, Coréia do Sul, Holanda, Polônia, Sérvia, Tailândia, Turquia e Estados Unidos.

O torneio é disputado em três semanas. As sedes serão Shreveport-Bossier (Estados Unidos), Ancara (Turquia), Brasília (Brasil), Quezon (Filipinas), Calgary (Canadá) e Sofia (Bulgária). A competição tem início em 31 de maio e vai até 24 de julho.

Jogadoras convocadas na Liga das Nações de vôlei feminino

Sob o comando técnico de José Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira de Vôlei está convocada oficialmente para disputar a Liga das Nações. Em busca do primeiro troféu, a equipe tem novos nomes, bem diferente da conquista da prata olímpica, no meio do ano passado. Confira a seguir a lista completa.

CENTRAL

Ana Carolina – Praia Clube

Diana – Barueri Volleyball Club

Julia Kudiess – Minas TC

Lorena – Barueri Volleyball Club

Mayany – Sesi-SP

Milka Marcília – Sesc/CR Flamengo

Priscila Daroit – Minas TC

PONTEIRA

Tainara Santos – Praia Clube

Gabi – Vakifbank SK (TUR)

Julia Bergmann – Georgia Tech (Estados Unidos)

Ana Cristina – Fenerbahçe SK

Karina Souza – Sesi-SP

Kasiely Clemente – Praia Clube

LEVANTADORA

Roberta – LKS Lodz

Macris – Minas TC

Kenya Malachias – Osasco

Cláudia Bueno – Praia Clube

OPOSTA

Bruna Honório – KS Developres Rzeszów

Kisy Nascimento – Minas TC

Lorenne – Ageo Medics (JPN)

Lorrayna Marys – Barueri Volleyball Club

Lorrayna Marys – Barueri Volleyball Club

LÍBERO