Playoffs da Superliga Masculina 2022 de vôlei: tabela de jogos e datas

A Confederação Brasileira de Voleibol definiu os duelos das quartas de final na Superliga Masculina. Os oito melhores classificados na primeira fase disputam os playoffs a partir de quarta-feira, 23 de março, em dois jogos, com o terceiro se necessário. Confira a seguir a tabela de jogos completa dos playoffs na Superliga Masculina 2022.

Playoffs da Superliga Masculina 2022 de vôlei

Oito equipes estão classificadas para disputar as quartas de final da Superliga Masculina de 2022. São elas Sada Cruzeiro (MG), Farma Conde Vôlei São José (SP), Vôlei Guarulhos (SP), Apan/Eleva (SC), Sesi São Paulo (SP), Vôlei Renata (SP), Minas (MG) e Natal (RN).

A primeira fase da Superliga contou com doze times disputando em 11 rodadas o turno e returno. Os oito melhores classificados na tabela avançaram para as quartas de final, onde os primeiros agora podem escolher o mando de quadra. Cada time joga uma vez em sua casa, enquanto a partida partida é realizada na casa do melhor colocado do duelo.

Dessa maneira, os jogos são disputados em duas rodadas, com o terceiro se necessário para desempatar o confronto das quartas. O mesmo acontece na semifinal e também na final. Os quatro vencedores avançam para a semifinal, marcada para 9, 16 e 20 de abril. A grande final, por fim, será realizada em 23 e 30 de abril e 7 de maio.

A seguir, confira os confrontos dos playoffs na Superliga Masculina de Vôlei 2022.

QUARTAS DE FINAL – 1ª RODADA

Sada Cruzeiro x São José (Quarta-feira, 23/03 às 19h)

Vôlei Guarulhos x Apan/Eleva (Quarta-feira, 23/03 às 21h30)

Sesi São Paulo x Vôlei Renata (Quinta-feira, 24/03 às 17h30)

Minas x Natal (Quinta-feira, 24/03 às 20h)

QUARTAS DE FINAL – 2ª RODADA

São José x Sada Cruzeiro (Quarta-feira, 30/03 às 19h)

Apan/Eleva x Vôlei Guarulhos (Quarta-feira, 30/03 às 21h30)

Vôlei Renata x Sesi São Paulo (Quinta-feira, 31/03 às 18h30)

Natal x Minas (Quinta-feira, 31/03 às 21h)

QUARTAS DE FINAL – 3ª RODADA

Sada Cruzeiro x São José (Domingo, 03/04 às 19h)

Vôlei Guarulhos x Apan/Eleva (Domingo, 03/04 às 21h30)

Sesi São Paulo x Vôlei Renata (Segunda-feira, 04/04 às 19h)

Minas x Natal (Segunda-feira, 04/04 às 21h30)

Onde assistir a Superliga Masculina

Os jogos das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei tem transmissão no canal SporTV 2 ao vivo. A emissora vai transmitir todos os jogos, sendo dois por noite.

O canal só pode ser assistido em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi, dependendo se estiver disponível no pacotes escolhido pelo torcedor.

Outra opção, entretanto, é acompanhar no serviço de streaming GloboPlay, que disponibiliza a transmissão do canal para os seus assinantes. Basta procurar no site (www.globoplay.globo.com) tanto no computador, tablet ou até mesmo celular.

Classificação final da Superliga Masculina de Vôlei

Doze times de vôlei masculino disputaram a primeira fase da Superliga em 11 rodadas, divididas em turno e returno, ou seja, em casa e fora. Ao fim, apenas oito avançaram para as quartas.

1 Minas Tênis Clube – 61 pontos

2 Sada Cruzeiro – 59 pontos

3 Sesi São Paulo – 45 pontos

4 Vôlei Guarulhos – 39 pontos

5 Apan Eleva – 37 pontos

6 Vôlei Renata – 35 pontos

7 Vôlei São José – 32 pontos

8 Natal– 31 pontos

9 Montes Claros América – 25 pontos

10 Brasília Vôlei – 17 pontos

11 Goiás – 15 pontos

12 Uberlândia – 0 ponto

