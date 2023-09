Programação de jogos de vôlei hoje: onde assistir ao vivo no sábado - 16/09

O Pré-Olímpico continua com embates acirrados e decisivos, onde seis vagas olímpicas serão distribuídas para os Jogos de Paris. Neste sábado, 16 de setembro, tem jogos para assistir de manhã, tarde e a noite em competições nacionais, estaduais e internacionais, além do vôlei de praia.

Agenda de jogos de vôlei de sábado

Cinco jogos do Pré-Olímpico de vôlei feminino serão disputados neste sábado, 16, em horários alternados pela primeira e segunda rodada. Além disso, o Europeu de vôlei masculino será definido entre Itália e Polônia, enquanto França e Eslovênia brigam pelo bronze.

O Circuito de Vôlei de Praia continua em todo o vapor, com as semifinais e finais do Aberto e também do Top, a principal categoria da modalidade.

A seguir, confira a programação de jogos de vôlei.

Pré-Olímpico de vôlei feminino:

Alemanha x Tailândia - 09h30 - VB TV

Bélgica x Porto Rico - 22h - Sportv 2 e VB TV

Polônia x Eslovênia - 12h30 - VB TV

Itália x Coreia do Sul - 15h45 - Sportv 2 e VB TV

Holanda x República Tcheca - 23h - VB TV

Campeonato Europeu de vôlei masculino:

França x Eslovênia - 12h30 - Star +

Itália x Polônia - 16h - Star +

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia:

Semifinais e finais do Aberto - 8h às 13h - Canal Vôlei Brasil

Repescagem, quartas de final - 8h às 13h - Canal Vôlei Brasil

Semifinais do Top 12 - 16h30 às 20h - Canal Vôlei Brasil e Sportv 2

Campeonato Paulista de vôlei masculino:

SESI SP x Suzano - 17h - Youtube

Campeonato Mineiro de vôlei masculino:

Monte Carmelo x Araguari - 18h - sem transmissão

Resultado do jogo do Brasil x Argentina

Durante a sua estria no Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira de vôlei feminino passou por cima da Argentina em partida válida pela primeira rodada, em Tóquio, no Japão. Por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/20 e 25/22, a equipe brasileira somou três pontos para brigar na classificação do grupo B.

Após o triunfo, o Brasil de vôlei feminino volta a jogar na madrugada de domingo, às 4h, horário de Brasília, contra o Peru pela segunda rodada do qualificatório. Em 22 de agosto deste ano, as brasileiras derrotaram as peruanas em Recife, no Ginásio Geraldão, por 3 a 0 no Campeonato Sul-Americano de vôlei.

O Brasil é o favorito e deve ganhar os três pontos facilmente. No grupo B, também enfrentará Japão, Porto Rico, Bulgária, Turquia e Bélgica no Pré-Olímpico. São sete rodadas em turno único contra os outros adversários onde os dois primeiros do grupo ganham a vaga para as Olimpíadas.

Domingo, 17/09:

Brasil x Peru às 4h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Duda e Ana Patrícia são campeãs do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Apenas por entrar em quadra na última sexta-feira, na Praia de Iracema, em Fortaleza, a dupla Duda e Ana Patrícia conquistou o título brasileiro de vôlei de praia da temporada, com oito medalhas de ouro. Durante a oitava etapa, a dupla venceu Aninha e Victoria por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/17, na fase de grupos.

Por incrível que pareça, este é o primeiro título nacional da dupla Duda e Ana Patrícia. Em 2019/20, Ana Patrícia e Rebecca venceram o troféu nacional, enquanto em 2020/21 a atleta Duda ao lado de Ágatha faturou o título. Agora, as duas se preparam para disputar o Mundial de Vôlei de Praia e a Copa do Mundo ao fim da temporada, além de sonhar com as Olimpíadas.

Duda e Ana Patrícia venceram as etapas de Maringá (PR), Itapema (SC), Saquarema (RJ), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Brasília (DF), Salvador (BA) e Fortaleza (CE) no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, quebrando o recorde de seis vitórias de Larissa e Talita, em 2014.

A programação do torneio segue durante o fim de semana, com as quartas de final do Aberto, semifinais do Top e as finais entre o sábado e domingo, em Fortaleza.

Leia também:

Conheça as jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei feminino no Pré-Olímpico