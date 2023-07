Quando vai ser o jogo do Brasil vôlei feminino contra a Argentina

O Brasil não conseguiu conquistar o ouro na Liga das Nações, pois caiu ainda nas quartas, mas o elenco da Seleção Brasileira tem nova chance de correr pelo ouro, dessa vez no Pré-Olímpico. O próximo jogo do Brasil vôlei feminino será contra a Argentina, então confira a data e horário.

O próximo jogo do Brasil vôlei feminino em 2023 vai ser contra a Argentina no Pré-Olímpico, no dia 16 de setembro. A partida será em Tóquio, no Japão, às 4h (de Brasília), e faz parte do primeira dentre sete jogos rumo às Olimpíadas de Paris de 2024.

As disputas do vôlei feminino serão realizados entre 16 e 24 de setembro de 2023.

PRIMEIRA RODADA | jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Argentina

Sábado, 16 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SEGUNDA RODADA

Brasil x Peru

Domingo, 17 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

TERCEIRA RODADA| jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Bulgária

Terça-feira, 19 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

QUARTA RODADA

Brasil x Porto Rico

Quarta-feira, 20 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

QUINTA RODADA | jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Turquia

Sexta-feira, 22 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SEXTA RODADA | jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Brasil x Bélgica

Sábado, 23 de setembro às 04h (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

SÉTIMA RODADA

Japão x Brasil

Domingo, 24 de setembro às 07h25 (horário de Brasília)

Tóquio, no Japão

Confira todas as posições do vôlei

Chaves do Pré-Olímpico de vôlei Feminino de 2023

As duas equipes mais bem colocadas de cada um dos três Pré-Olímpicos por gênero se classificam para Paris 2024. A França, como país-sede, já está garantida no feminino e no masculino e não joga o Pré-Olímpico.

Grupo A

República Popular da China (anfitriã)

Sérvia

República Dominicana

Países Baixos

Canadá

República Tcheca

México

Ucrânia

Grupo B

Japão (anfitrião)

Brasil

Turquia

Bélgica

Bulgária

Porto Rico

Argentina

Peru

Grupo C

Polônia (anfitriã)

Itália

EUA

Alemanha

Tailândia

Colômbia

República da Coreia

Eslovênia

Como funciona o Pré-Olímpico para Paris 2024?

Como país-sede, a França tem direito a uma cota para os torneios masculino e feminino. Das 11 cotas restantes para cada gênero, seis serão definidas por três Torneios de Qualificação Olímpica, a serem disputados em setembro e outubro de 2023. Os torneios feminino e masculino terão 12 equipes cada, resultando em 144 atletas por gênero.

Os três torneios de qualificação olímpica contarão com oito equipes cada - 24 no total - definidas pelo ranking da FIVB de 12 de setembro de 2022 (masculino) e 17 de outubro de 2022 (feminino). As duas melhores equipes de cada torneio se classificarão para Paris 2024.

As cinco vagas olímpicas restantes serão decididas por meio do ranking da FIVB em junho de 2024, priorizando países de continentes que ainda não possuem equipes classificadas no torneio olímpico.

Em Tóquio 2020, foram seis torneios classificatórios, e as vagas restantes foram definidas por competições continentais.

