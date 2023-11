Tabela de jogos: Circuito Brasileiro de vôlei de praia em João Pessoa

A Praia de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba, vai receber entre os dias 15 e 19 de novembro a nona e última etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia de 2023. Com a participação das campeãs Duda e Ana Patrícia, confira a programação de jogos e onde assistir ao vivo.

Tabela de jogos do vôlei de praia em João Pessoa

Confira a programação completa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia em João Pessoa, de acordo com a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol). Os participantes são divididos em Aberto, categoria que abriga novatos e iniciantes, e o Top 12 com os principais competidores.

Quarta-feira, 15/11

Torneio Qualifying do Aberto – 8h às 18h20

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Quinta-feira, 16/11

Fase de grupos do Aberto – 9h30 às 17h30

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sexta-feira, 17/11

Oitavas e quartas de final do Aberto – 9h às 16h

Fase de Grupos Top 12 – 10h40 às 19h

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Sábado, 18/11

Semifinais e finais do Aberto – 8h às 11h20

Oitavas e quartas de final do Top 12 – 09h às 20h30

Semifinais do Top 12 – 09h às 20h30

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil e Sportv 2

Domingo, 19/11

Finais do Top 12 – 9h às 12h

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil e Sportv 2

Como funciona o Circuito Brasileiro de vôlei de praia?

Similar à Superliga no vôlei de quadra e ao Campeonato Brasileiro no futebol, o Circuito Brasileiro de vôlei de praia é disputado anualmente em nove etapas, cada uma em estados diferentes. Organizado pela CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, o Circuito Brasileiro reúne atletas em formação e experientes em busca da medalha de ouro.

O Circuito Brasileiro de vôlei de praia, disputado por 12 equipes no profissional tanto no masculino e feminino, conta com duas categorias: o Aberto, com novatos e duplas que estão começando, e o Top, com equipes renomadas como Duda e Ana Patrícia, Evandro e Arthur Lanci e André e George.

O Aberto começa com o qualifying, espécie de eliminatória para definir quem avança para a fase de grupos. Daí, as equipes são divididas em chaves para a fase de grupos onde se enfrentam. Os melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, seguindo para as quartas, semifinal e a final.

No Top 12 o esquema é o mesmo, com fase de grupos, oitavas de final, quartas, semifinal e a final, mas com o diferencial da distribuição de vagas para o Top no cenário internacional para as melhores duplas.

A temporada começou em Maringá, em março, com o triunfo de Duda e Ana Patrícia e Evandro e Arthur Lanci. Depois, passou por Itapema, seguindo por Saquarema, Campo Grande (MS), Cuiabá, Brasília, Salvador, Fortaleza e por fim João Pessoa.

Não há premiação em dinheiro no Circuito Brasileiro de vôlei de praia, as equipes vencedoras faturam a medalha de ouro e prata para o perdedor, além de pontos no ranking brasileiro e internacional.

Onde assistir o Circuito Brasileiro de vôlei de praia?

Todas as quadras do Circuito Brasileiro de vôlei de praia em João Pessoa serão transmitida no Canal Vôlei Brasil, pay-per-view oficial da CBV, ao vivo em todo o país. O canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, vai exibir apenas as semifinais e finais do Top 12 no sábado e domingo.

O Canal Vôlei Brasil, parceria da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) com a plataforma NSports, transmite todas as quadras do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia de forma gratuita, com exceção da quadra central, que só está disponível para assinantes.

O produto está disponível em www.canalvoleibrasil.cbv.com.br por R$ 12,90 por mês ou 12x sem juros por R$ 7,90 (R$ 94,80 por mês), com a possibilidade de cancelamento em qualquer momento. Dá para assistir no computador e no aplicativo através do celular.

Já o Sportv exibe apenas as decisões do Top 12, disponível em todos os estados do país. É possível assistir a retransmissão ao vivo do canal na plataforma por assinatura Globoplay.

