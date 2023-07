Tabela de jogos do sul-americano 2023 vôlei masculino completa

Time do Brasil no vôlei buscará o 34º título na competição masculina

A Seleção Brasileira de vôlei masculino se prepara para jogar o Campeonato Sul-Americano em agosto. O time vai disputar quatro partidas em Recife, no Ginásio Geraldão, com outras quatro seleções. Confira a tabela completa de vôlei e saiba como assistir os embates.

Saiba quando vai ser o próximo jogo do Brasil vôlei feminino na temporada.

Como funciona o Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino?

Criado em 1951 pela Confederação Sul-Americana de Voleibol, o Campeonato Sul-Americano reúne as principais seleções de vôlei masculino em um pequeno torneio a cada dois anos. O Brasil foi o vencedor naquele ano e, coincidentemente, é o maior campeão de todos os tempos com 33 medalhas de ouro.

O sistema de pontos corridos predominou durante quase todas as edições, com exceção em 2007, quando dois grupos se formaram com quatro integrantes. A diferença entre as seleções é ampla, já que a Argentina é a segunda maior campeã com apenas um ouro.

Em 2023, as seleções de Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e Chile disputam o Sul-Americano de vôlei masculino em cinco rodadas, quatro jogos cada. A vitória dá pontos para o time e, ao fim da quinta rodada, o time com mais pontos sobe no lugar mais alto do pódio com a taça.

Outro diferencial do Sul-Americano é que os dois melhores na classificação conquistarão a vaga no Mundial de 2025.

Programação de jogos do Sul-Americano vôlei masculino

Dez jogos serão realizados no Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino, dois por rodada e disputados em horários distintos em Recife, no Ginásio Geraldão, no estado de Pernambuco.

Cada seleção joga quatro vezes, folgando um dia. O resultado com mais vitórias na classificação será declarado o campeão sul-americano de 2023.

PRIMEIRA RODADA SUL-AMERICANO MASCULINO:

Argentina x Colômbia

Sábado, 26/08 às 18h

Brasil x Peru

Sábado, 26/08 às 20h30

SEGUNDA RODADA SUL-AMERICANO MASCULINO:

Chile x Argentina

Domingo, 27/08 às 16h

Colômbia x Brasil

Domingo, 27/08 às 18h30

TERCEIRA RODADA SUL-AMERICANO MASCULINO:

Peru x Colômbia

Segunda-feira, 28/08 às 18h

Brasil x Chile

Segunda-feira, 28/08 às 20h30

QUARTA RODADA SUL-AMERICANO MASCULINO:

Peru x Argentina

Terça-feira, 29/08 às 18h

Colômbia x Chile

Terça-feira, 29/08 às 20h30

QUINTA RODADA SUL-AMERICANO MASCULINO:

Chile x Peru

Quarta-feira, 30/08 às 18h

Brasil x Argentina

Quarta-feira, 30/08 às 20h30

Como comprar ingressos para o Sul-Americano de vôlei?

O site Bilheteria Digital será responsável por comercializar os ingressos do Campeonato Sul-americano de vôlei masculino e feminino em agosto.

Os setores disponíveis serão o anel superior e anel inferior no Ginásio Geraldão, em Recife. Os valores ainda não estão disponíveis no site, com o indicativo de "vendas em breve" para o jogo entre Brasil e Argentina no dia 30 de agosto, na quinta e última rodada.

Os bilhetes estarão à venda para os dias, por isso o torcedor poderá acompanhar os dois jogos do dia. É proibido o consumo de bebidas alcóolicas na arena, assim como a entrada de alimentos de qualquer natura.

Onde assistir o Sul-Americano de Voleibol?

A Confederação Sul-Americana de Voleibol confirmou a transmissão dos jogos no canal Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura. No entanto, a escala da competição ainda não está definida.

É necessário ter o canal pago na programação para assistir o Sul-Americano de vôlei masculino, caso contrário não dá para acompanhar nenhum jogo. Entre em contato com o seu operado para adquirir a emissora.

Quem tem o combo 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir a retransmissão do Sportv na plataforma do celular, Android ou iOS, tablet, computador e smartv.

