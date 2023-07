Horário do próximo jogo do Brasil vôlei feminino contra o Chile (19)

Após disputar a Liga das Nações e cair precocemente nas quartas de final, a Seleção Brasileira vai disputar o Campeonato Sul-Americano contra cinco seleções em agosto. A primeira disputa será contra o Chile, então confira a data e o horário do próximo jogo.

Confira a tabela de jogos do Sul-Americano

Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

O Brasil vai jogar contra o Chile no Sul-Americano de vôlei feminino no sábado, 19 de agosto, às 20h30, horário de Brasília, no Ginásio Geraldão, em Recife. O confronto é válido pela primeira rodada da competição.

O Campeonato Sul-Americano é disputado em turno único entre Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Chile durante cinco rodadas em pontos corridos. A seleção que conquistar mais vitórias e pontos será declarada a campeã do torneio.

Os dois melhores na classificação carimbam o passaporte para o Mundial de vôlei feminino em 2025.

Brasil x Chile - 1ª rodada do vôlei feminino

Data: Sábado, 19/08

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Brasil x Argentina - 2ª rodada

Data: Domingo, 20/08

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Brasil x Peru - 4ª rodada

Data: Terça-feira, 22/08

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Brasil x Colômbia - 5ª rodada

Data: Quarta-feira, 23/08

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife

Como foi a campanha do Brasil em 2021?

Em 2021, a Seleção Brasileira conquistou o 22º título do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino, maior campeão de todos os tempos no torneio continental.

O elenco estrou com vitória diante do Peru (3 x 0), depois superou a Argentina (3 x 1) e, contra o Chile, ganhou facilmente (3 x 0 também). Perdeu para a Colômbia (1 x 3) na quinta e última rodada da competição, com ambas as seleções empatadas em 9 pontos.

O Brasil ficou com a taça por ter a vantagem no critério de desempate, ou seja, por ter mais vitórias em placares elásticos contra os adversários no Sul-Americano com relação à Colômbia, segundo lugar. A Argentina fechou em terceiro lugar com a medalha de bronze.

Convocação para o Sul-Americano dp vôlei feminino

Dezessete atletas foram convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para os treinos preparatórios do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino. Elas se apresentaram no Centro de Treinamento da CBV em Saquarema, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 24 de julho.

Levantadoras: Macris e Roberta

Ponteiras/opostas: Rosamaria e Tainara

Opostas: Lorenne, Lorrayna e Kisy

Centrais: Carol, Diana, Lorena e Thaisa

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

Líberos: Nyeme e Natinha

