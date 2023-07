Tem vôlei masculino hoje? Quem joga nesta terça na Liga das Nações (18/7)

A Seleção Brasileira continua na briga pelo título da Liga das Nações, o maior campeonato da modalidade, mas tem jogo de vôlei masculino hoje? Confira a programação desta terça-feira, 18 de julho.

Tem jogo de vôlei masculino hoje?

Hoje não tem jogo de vôlei masculino, e não só do Brasil. As seleções agora se preparam para as quartas de final e só retornam na quarta-feira, 19 de julho. No próximo jogo a Seleção Brasileira vai enfrentar a Polônia.

Como está o Brasil na Liga das Nações?

No último jogo, dia 7/7, a Seleção Brasileira de vôlei masculina venceu a China por 3 sets a o na Liga das Nações, ocupando o quinto lugar na classificação geral.

Sob o comando do técnico Renan Dal Zotto, o grupo brasileiro busca a segunda medalha de ouro da história na competição. O desempenho nas quadras tem empolgado a torcida. Com 5 vitórias, o Brasil vôlei masculino soma 19 pontos em terceiro lugar na classificação.

Tabela do Vôlei Masculino na semifinal

Veja a tabela com os próximos jogos do vôlei da Liga das Nações:

QUARTAS DE FINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Estados Unidos x França

Quarta-feira, 19/07 às 12h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Itália x Argentina

Quarta-feira, 19/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Japão x Eslovênia

Quinta-feira, 20/07 às 12h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Polônia x Brasil

Quinta-feira, 20/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

SEMIFINAL DA LIGA DAS NAÇÕES

Estados Unidos ou França x Itália ou Argentina

Sábado, 22/07

Onde assistir: Sportv 2 e VBT

Japão ou Eslovênia x Brasil ou Polônia

Sábado, 22/07

Onde assistir: Sportv 2 e VBT

FINAL DO VÔLEI MASCULINO

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Domingo, 23/07 às 15h

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

