Buy and hold: o que é e como funciona essa estratégia de investimento

Você já ouviu falar no termo “Buy and hold”? A estratégia utilizada pelo megainvestidor Warren Buffet também é a escolha de muitos que aplicam o dinheiro em ações, os chamados “holders”. Mas o que é exatamente e como funciona?

O método Buy and hold é muito simples. Como o próprio nome diz, trata-se de “comprar e segurar”. Ou seja, você investe em ações visando a um prazo indefinido, ao longo prazo, muitas vezes décadas mesmo; e não se preocupa com as oscilações no meio do caminho.

A estratégia, no caso, é adquirir papéis esperando a sua valorização futura dentro de um tempo que você não ainda não definiu qual é. Enquanto isso, pode ir recebendo dividendos relacionados. É claro que, neste panorama, é preciso adquirir ações de empresas boas pagadoras de dividendos para que a estratégia funcione.

As potenciais vantagens do Buy and hold

Quem prefere apostar no Buy and hold como estratégia de investimento em ações, enumera algumas vantagens relacionadas ao método. A primeira é que comprar papéis e mantê-los por um bom período significa economizar com os custos de transação. Por exemplo, emolumentos, taxas, impostos e corretagem, que podem ficar altos dependendo do número de operações em um curto período.

Além disso, quem aposta no método Buy and hold acaba despendendo menos tempo no estudo frequente do mercado, já que as oscilações de curto e médio prazo não farão muita diferença na estratégia.

Outro ponto é que, independente do prazo, quem tem papéis de determinadas empresas sempre terá os papéis a não ser que os venda. Ou seja, os papéis estão lá, o que muda é o valor. E no longo prazo, de acordo com o que se considera nessa estratégia, a tendência costuma ser a valorização das empresas. Este ponto, porém, precisa ser avaliado com cuidado.

Vale refletir sobre os riscos

Apesar da tendência do mercado de ações de fato ser de valorização no longo prazo, escolher uma estratégia Buy and hold acreditando firmemente que as empresas só vão crescer pode ser algo arriscado. Isso porque, cada vez mais, os mercados vêm mudando muito e há muitas empresas que provavelmente não sobreviverão ou mudarão de alguma forma. Ou seja, não basta investir e fechar os olhos durante anos. É preciso acompanhar.

Além disso, quando se investe apenas dentro da estratégia Buy and hold, o investidor pode deixar de ganhar dinheiro com algumas oportunidades circunstanciais do mercado. Em períodos de grande volatilidade, se o investidor não estiver realmente certo de sua estratégia e tempo de espera, é possível que uma queda no mercado acionário também gere grandes preocupações para quem não pretende agir no momento e apenas aguardar.

Finalmente, é preciso considerar que cada investidor tem um perfil de risco. Também tem uma forma de aplicar o dinheiro e objetivos e prazos diferentes para a sua carteira. Antes de escolher uma estratégia, vale entender exatamente de que lado você está. A partir daí ficará mais fácil e provavelmente mais certeiro investir.