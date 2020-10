Confira dicas essenciais para economizar para viajar

Se você está contando os dias para a pandemia melhorar e ser possível realizar uma nova viagem, saiba que não está sozinho. Uma pesquisa da MelhorCambio.com mostrou que 68% de 2.147 pessoas entrevistadas devem retomar as viagens nos próximos meses, e o primeiro passo é organizar o orçamento para começar a economizar para viajar.

Primeiramente, uma viagem é um objetivo dentro das suas finanças. Ou seja, para viajar normalmente é preciso gastar com algumas coisas, que vão de passagem a hospedagem e passeios. Quanto essa viagem que você quer fazer deve custar?

Entender alguns detalhes sobre a viagem, como o lugar, a duração, os gastos básicos e a data são pontos essenciais para quem quer economizar para viajar a partir de agora. Isso porque, dependendo desses pontos todos, a sua viagem pode custar um determinado valor ou muitas vezes mais. E aí será preciso juntar mais dinheiro também.

E quem pretende viajar para fora do país, deve começar a separar um pouco por mês para a compra de moeda estrangeira. “A recomendação é que você compre um pouco por mês porque, nessa frequência, sempre vai haver um momento de queda perfeito para a compra, explica Alexandre Monteiro, sócio da startup. A MelhorCambio.com oferece uma ferramenta de alerta para quando a moeda atingir a taxa que deseja.

Para planejar a viagem você pode usar um caderno, uma planilha e aplicativos que te ajudam a poupar dinheiro, como o da Grão. A startup ajuda quem quer guardar mesmo que um pouquinho por vez e você ainda pode estabelecer seus objetivos e acompanhar quanto está conseguindo guardar e quanto falta para chegar na quantia necessária. O dinheiro também rende mais que na Poupança.

Corte ou substitua gastos para economizar para viajar

Depois de estabelecer um plano mais concreto, está na hora de olhar o orçamento. Se você ainda não guardou dinheiro para a viagem, é preciso entender suas receitas e despesas e observar se há algum gasto que pode ser cortado pelo menos por um tempo, até que você consiga economizar para viajar.

Se não der para cortar nada, vale a pena avaliar se dá para substituir alguns gastos. Que tal diminuir o valor da fatura do celular por um tempo, por exemplo? Talvez você esteja usando menos do que o necessário, especialmente nesta fase de pandemia.

Outra opção, além de cortar ou substituir gastos, é conseguir renda extra. A maneira mais fácil de fazer isso é vendendo o que você não usa mais. Aproveite o potencial dos grupos da internet e coloque objetos, móveis e roupas à venda. Com isso, você já começa a economizar para viajar.

Onde investir?

Quando você começa a economizar para viajar, deve se lembrar de investir o dinheiro para que ele possa crescer ou, ao menos, não perder o poder de compra. A data da viagem será essencial para você escolher os investimentos.

Se a ideia é ir assim que possível, dentro de um período de seis meses por exemplo, o ideal é escolher investimentos líquidos. Mas se a ideia é juntar para um intercâmbio a realizar daqui alguns anos, a situação muda. Por exemplo, é possível escolher investimentos com maior retorno e resgate no médio e longo prazo.

Finalmente, dentre os investimentos com grande liquidez estão a tradicional poupança, CDBs diários e Tesouro Selic. Neste caso, a prioridade é a possibilidade de resgate e não o rendimento. Você também pode deixar o dinheiro aplicado em contas digitais como a do Nubank. Neste caso, o rendimento pode variar conforme o prazo para o resgate. Quanto mais longo, maior o percentual do CDI pago.