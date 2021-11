A virada do ano no Rio de Janeiro é, sem dúvidas, uma das festas mais famosas e mais disputadas do Brasil. No entanto, devido à pandemia de Covid-19 e às recomendações das autoridades de saúde para que as pessoas ficassem em casa, em 2020 o evento não pôde ser oficialmente realizado. Por isso, apesar do avanço da vacinação, ainda há dúvidas se vai ter réveillon em Copacabana em dezembro de 2021, para a chegada de 2022.

Segundo vem afirmando constantemente o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), a festa será sim realizada. Entenda.

Vai ter réveillon em Copacabana em 2022?

Embora em 2020/21 a festa da virada nas areias cariocas tenha sido cancelada, tudo indica que vai ter réveillon em Copacabana em 2022. Recentemente, o governador do Rio Cláudio Castro (PL) afirmou que o evento deve ser realizado caso os índices de contágio da Covid-19 se mantenham estáveis. A situação da pandemia continuará sendo analisada pelo Comitê Científico, que orienta a prefeitura da cidade. Caso seja necessário, a realização do evento pode ser revista.

A programação do evento contará com 13 palcos espalhados pela cidade, sendo três deles em Copacabana – o principal será montado em frente ao hotel Copacabana Palace. Quanto à tradicional queima de fogos, a realização também será mantida. A novidade deste ano é a reserva de um espaço exclusivo para que cadeirantes possam participar do evento.

Ainda não foram divulgados os artistas que se apresentarão no réveillon de Copacabana 2022, mas o anúncio deve ser feito pela prefeitura em breve. A expectativa de público para este ano é de cerca de 2 milhões de pessoas com a realização de grandes shows nos palcos de Copacabana.

Além disso, de acordo com as autoridades cariocas, o Carnaval 2002 também deverá ser realizado na cidade.

Desde quando acontece o réveillon em Copacabana?

Desde o início dos anos 1990, a prefeitura do Rio de Janeiro organiza oficialmente a virada do ano na praia de Copacabana. Até então, não havia realização de shows e a tradicional queima de fogos era feita de forma particular por hotéis da região. Em 1993, no entanto, foi feito o show de estreia do réveillon em Copacabana, com Jorge Ben e Tim Maia.

De lá para cá, o evento cresceu consideravelmente. Em 2019, ano que teve o maior público, 2,8 milhões de pessoas estiveram nas areias de Copacabana para acompanhar a virada de ano mais famosa do país e uma das mais desejadas do mundo.

Ao todo, foram 17 toneladas de fogos de artifício, totalizando 14 minutos de queima. Ludmilla, Gilberto Gil e Baby do Brasil comandaram os palcos, que também receberam a Banda de Ipanema e a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, campeã do Carnaval 2018.