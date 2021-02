Viagens internacionais baratas: 7 destinos para conhecer gastando pouco

Fazer viagens internacionais baratas é o desejo de muita gente que sonha em sair do país, mas sem precisar gastar muito dinheiro. Isso é possível e vai depender primordialmente da escolha do destino.

Existem alguns lugares com um custo mais baixo e, embora não estejam na lista dos principais destinos em alta para 2021, são destinos que podem surpreender pelas belezas e atrações.

Há opções de viagens internacionais baratas para países mais próximos do Brasil, como os que estão na América do Sul, mas também alguns lugares mais distantes, como na Europa e em outros continentes. A escolha vai sempre depender do estilo e das preferências de cada viajante. Veja algumas dicas para se inspirar!

Viagens internacionais baratas na América do Sul

Argentina

Fazer uma viagem para a Argentina é certamente uma das opções mais em conta para quem está no Brasil. O país fica próximo e há uma grande quantidade de voos diariamente, o que facilita na hora de encontrar passagens com bons preços. Além disso, para viajar pela América do Sul não é preciso ter passaporte, basta uma identidade recente (menos de 10 anos).

A cidade mais procurada é a capital, Buenos Aires, que recebe sempre muitos brasileiros. Tem muitos passeios ao ar livre, o que já é uma ótima opção para economizar. E tem uma moeda que vale menos que o real, o que torna qualquer gasto mais acessível.

- PUBLICIDADE. -

Entre os principais atrativos, a bela arquitetura das construções, lugares históricos, os parques, restaurantes e espaços com vida noturna, especialmente as tradicionais apresentações de tango.

Peru

A capital, Lima, e a histórica Machu Picchu são os dois destinos mais procurados no Peru para quem quer fazer viagens internacionais baratas. Ambos têm hospedagens, transportes e passeios com valores acessíveis.

Entre os atrativos de Lima estão as construções do centro histórico e os museus, principalmente com arte pré-colombiana. Já Machu Picchu é tombada como Patrimônio da Humanidade e um dos mais importantes centros culturais, religiosos e políticos do império inca.

O único ponto que torna uma viagem para o Peru um pouco mais cara é a alimentação, já que os restaurantes costumam ter preços mais altos. Mas há a opção de lanches ou compras no mercado que ajudam a economizar.

Viagens internacionais baratas na Europa

- PUBLICIDADE -

Portugal

Embora o euro esteja alto, o que aumenta os gastos de qualquer viagem para a Europa, há alguns países onde é possível economizar. Um deles é Portugal, que tem preços mais em conta que outros lugares. Assim, se torna um dos melhores destinos para os que gostam de viagens internacionais baratas.

Lisboa é a cidade mais visitada e, embora seja uma grande capital, tem hotéis e restaurantes por preços bem baixos, especialmente se comparados a outras capitais europeias como Londres e Paris.

Por ser um país pequeno, os deslocamentos são fáceis, tanto para fazer passeios de um dia na região de Lisboa, como para visitar outras cidades, como o Porto, que também está na lista das mais procuradas por turistas.

Polônia

As cidades de Varsóvia e Cracóvia são os dois principais destinos turísticos da Polônia, no Leste Europeu. Em ambas é possível encontrar hospedagens baratas, além de restaurantes, meios de transporte e museus com preços baixos.

A arquitetura medieval e os lugares históricos, principalmente os ligados ao período da Segunda Guerra Mundial, são os atrativos mais conhecidos, mostrando que o país conseguiu se reinventar.

- PUBLICIDADE -

Para quem gosta de fazer compras, há diversos shoppings com preços que costumam ser mais atrativos do que os do Brasil. Além disso, as cidades da Polônia são muito seguras e têm, ainda, muitas opções de vida noturna. Como o inverno é bem rigoroso, para os brasileiros é melhor escolher outra estação, pois as temperaturas são mais agradáveis.

Viagens internacionais baratas em outros continentes