Rio de Janeiro além das praias: 12 lugares para conhecer

Conhecer o Rio de Janeiro além das praias pode ser uma ótima alternativa para quem gosta de incluir programas diferentes nas viagens. Embora para a maioria dos turistas a cidade maravilhosa seja um destino para curtir com o pé na areia em frente ao mar, explorar as novas possibilidades também é interessante.

As praias do Rio de Janeiro são realmente muito atrativas, além de serem muito famosas e conhecidas nacionalmente. Mas o destino tem opções de passeios para todos os gostos, dos espaços culturais aos lugares ao ar livre, passando também pelos pontos turísticos famosos.

A dica é fazer um roteiro intercalando os programas. Assim, é possível aproveitar todas as possibilidades da orla, mas sem deixar de conhecer as atrações do Rio de Janeiro além das praias. Veja esta lista com algumas sugestões!

Rio de Janeiro além das praias – natureza

Jardim Botânico

Localizado no bairro de mesmo nome, foi fundado em 1808 por D. João e é um espaço de muito verde e belas paisagens em meio ao movimento da cidade. Considerado um dos mais ricos e importantes do mundo, tem uma grande variedade de plantas. O destaque é o corredor de palmeiras imperiais, que rende belas fotos.

Lagoa Rodrigo de Freitas

Pertinho do Jardim Botânico fica a Lagoa Rodrigo de Freitas, que pode ser uma boa dobradinha para conhecer na sequência. O melhor a fazer por lá é caminhar, tomar água de coco em um dos quiosques ou andar de pedalinho enquanto assiste ao pôr do sol. Por ser um espaço aberto e ao ar livre, é uma boa opção de passeio para quem planeja viajar depois da pandemia.

Rio de Janeiro além das praias – Atividades culturais

CCBB

Para os que gostam de programas mais culturais, o Centro Cultural Banco do Brasil é o lugar certo. Além da bela construção, tem uma programação vasta com diversas atividades artísticas e recebe diferentes exposições temporárias. Conta, ainda, com biblioteca, livraria, cinema, teatro e restaurante. A entrada é gratuita.

Theatro Municipal

Inaugurado há mais de 100 anos, é uma das construções mais tradicionais e mais bonitas, tanto na parte externa como na interna. Fica no centro da cidade, na região da Cinelândia. E há basicamente duas formas de conhecer: assistindo a um espetáculo (caso tenha algo em cartaz no período) ou fazendo uma visita guiada, que mostra alguns espaços internos.

Palácio do Catete

Antes da inauguração de Brasília, quando a cidade do Rio de Janeiro era a capital do país, a sede do governo funcionava no Palácio do Catete. Hoje o local é um espaço aberto a visitação, que conta com o Museu da República e um grande jardim, onde há também um pequeno cinema e lanchonete.

Porto Maravilha

A região da Praça Mauá foi revitalizada e se tornou um dos pontos mais visitados e presença certa na lista de lugares para conhecer no Rio de Janeiro além das praias. Além do espaço extenso para caminhar ou pedalar, dos armazéns onde acontecem eventos, dos muros com muita arte de rua, é também a região onde estão localizados o Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã.

Rio de Janeiro além das praias – Ideias de lazer

Feira de São Cristóvão

O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas tem logo na entrada uma estátua do cantor que dá nome ao local. Do lado de dentro, muitos restaurantes de comidas típicas, além de lojas e produtos diversos. O foco é sempre a divulgação da cultura do Nordeste. Em algumas noites há apresentações de forró ao vivo.

Lapa

Depois de um dia de passeios, a melhor pedida para aproveitar a noite na cidade é seguir para a Lapa, bairro boêmio e tradicional. Com muitos bares e casas de show, é o lugar ideal para ouvir grupos de samba ou mesmo outros estilos musicais. Ou, ainda, ficar circulando pelas ruas e aproveitando o movimento.

Santa Teresa

Outro bairro boêmio e muito tradicional, que conserva muitas construções antigas e também os bondes, que circulam pelas ruas e passa também sobre os Arcos da Lapa, levando ao centro da cidade. Em Santa há muitos restaurantes, bares, ateliês e outros espaços culturais, além do charme característico do próprio bairro.