Confira dicas para se organizar e se livrar das dívidas

Se você está com dívidas e isso tem te tirado o sono, saiba que é sempre possível dar o primeiro passo para resolver a questão e reorganizar suas finanças. Porém, para se livrar das dívidas é preciso começar entendendo a razão por que elas foram criadas. De outra forma será fácil solucionar o problema agora e criar outro adiante.

Dívidas podem estar relacionadas a situações emergenciais, como o fato de alguém da família ter ficado doente, por exemplo; e você ter se endividado por conta disso. Mas também podem estar relacionadas a hábitos financeiros errados, como gastar além da conta ou comprar por impulso. Qual a sua situação?

Primeiramente, portanto, é necessário investir em autoconhecimento de forma clara e transparente para entender a causa das dívidas e buscar realizar eventuais mudanças necessárias no dia a dia. Depois, quem quer se livrar das dívidas precisa conhecer em detalhes quais são essas dívidas.

Coloque no papel, em uma planilha ou aplicativo, todas as dívidas que você tenha. Anote todos os detalhes relacionados, como o valor que você deve, prazo para pagar, valor das prestações e, principalmente, juros cobrados.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para se livrar das dívidas, priorize as mais caras

Depois de listar suas dívidas é preciso colocá-las em ordem de juros. Quais as mais caras? Normalmente, cartão de crédito e cheque especial são as piores e devem ser substituídas ou negociadas imediatamente, já que podem se tornar uma bola de neve nas suas finanças.

De acordo com Luiz Henrique Garcia, CEO da QuiteJá, se existe alguma pendência com cheque especial ou cartão de crédito, é possível aproveitar os juros baixos do empréstimo pessoal. Ele explica que os bancos estão mais flexíveis nesse período de pandemia da Covid-19.

“Dependendo do valor da pendência, talvez você consiga pagá-la à vista, o que costuma gerar um bom abatimento no saldo devedor. Caso o dinheiro seja insuficiente, priorize as dívidas mais urgentes. Para identificá-las, leve em consideração os juros de cada uma.”, explica.

Negocie pela internet

Atualmente há muitas possibilidades de negociação online para quem deseja se livrar das dívidas. Basta realizar o cadastro e plataformas como a QuiteJá e a QueroQuitar já permitem o acesso a diversas formas de negociação. O Serasa também realiza muitos feirões para quem deve e precisa limpar o nome. E os descontos costumam ser grandes, por isso vale a pena ficar de olho.

Outra plataforma que conecta pessoas às empresas para negociação de dívidas é o Uffa. A fintech oferece alguns diferenciais neste caso. O primeiro deles é o incentivo do cashback. Ou seja, ao negociar e pagar as dívidas em dia, a pessoa ainda recebe dinheiro de volta.

“Todas as pessoas gostam de receber cashback ao fazer compras, porém estas ações até então só estavam disponíveis para consumir mais e mais. Na hora de pagar uma dívida, as pessoas só se deparavam com juros, multa e muitos boletos. Quisemos inverter este jogo, disponibilizando aos usuários do Uffa um Cashback ao pagar suas dívidas em dia.”, explica Ana Paula Pisaneschi, cofundadora e CEO do Uffa.

Além do Cashback, o Uffa também oferece outras possibilidades para quem quer se livrar das dívidas. Através de parcerias, a fintech libera meios de pagamentos alternativos a quem deve, como cartão de crédito, débito e até vale alimentação.