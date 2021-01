Finanças para mulheres: dicas de livros para ler em 2021

Tratar de finanças para mulheres é sempre um assunto importante. Isso porque apesar do dinheiro render do mesmo jeito, independente do gênero, existem certas situações, crenças e tabus que se aplicam muito mais ao público feminino do que ao masculino.

Desse modo, uma das melhores ferramentas para aprender educação financeira e lidar melhor com as contas é através da leitura. Quem tiver interesse em estudar mais sobre finanças para mulheres pode conferir a seguir as dicas de livros para ler em 2021.

Algumas das obras não são novas, mas têm conteúdo essencial para quem quer colocar o orçamento em ordem e se tornar mais equilibrada financeiramente.

Finanças para mulheres: você já leu Complexo de Cinderela?

Uma obra interessante quando se trata de Finanças para mulheres é o livro “Complexo de Cinderela”, de Colette Dowling. Na obra, a autora explica que, com o fim do casamento, precisou assumir responsabilidades e se cuidar sozinha.

Um desafio que lhe mostrou que boa parte das mulheres havia sido educada para não enfrentar seus medos e ficar à espera de alguém mais forte, assim como a personagem Cinderela. Como lidar com essa realidade? O livro é quase um estudo da psicologia feminina e ainda hoje traz insights importantes.

Mas se você prefere pular a questão psicológica e conseguir dicas práticas, o livro “Detox das Compras” pode ajudar. Nele, a autora Carolina Ruhman Sandler busca ajudar as mulheres a se livrarem do consumismo e repensarem a forma como gastam o dinheiro.

Se você é mãe, leia sobre como formar sucessores, não herdeiros

Outro livro que pode fazer diferença na vida de qualquer mulher, especialmente daquelas que já são mães, é: “Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros”, de Augusto Cury. O autor enxerga os herdeiros como pessoas que vivem à sombra dos outros, enquanto sucessores, segundo ele, sabem pensar a médio e longo prazo e construir seu próprio legado.

Desse modo, quem quer estudar finanças para mulheres encontrará no livro uma série de técnicas para corrigir a rota de educação dos filhos se necessário.

Outras leituras para investir em sua educação financeira

Você sabia que Warren Buffet investe como as mulheres? Pois existe um livro exatamente com esse nome. Ele mostra como o maior investidor do mundo usa o instinto feminino na hora de escolher. Pode ser uma opção de leitura interessante para quem quer estudar finanças para mulheres em 2021.

A autora é Louann Lofton, editora de um site de serviços financeiros. Ela cita estudos que mostram que as mulheres têm um jeito diferente de investir o dinheiro. Por exemplo, elas tendem a pensar mais no longo prazo e são mais cautelosas em relação a riscos. É o seu caso?

Finalmente, uma obra que não pode ficar de fora entre as mulheres que estudam educação financeira é: “Os segredos da mente milionária”, de T. Rav Eker. Não é uma obra específica de finanças para mulheres, mas trata das diferenças na forma de pensar dos ricos e pessoas em geral, o que pode ser muito útil. O livro também procura ensinar os leitores a administrar melhor o dinheiro e aumentar o patrimônio.