Na última segunda-feira, dia 18, o Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, mostrou que a previsão dos economistas do mercado financeiro para o IPCA, índice oficial de preços, subiu de 3,34% para 3,43% para 2021. O que isso significa? Será que inflação alta é algo bom ou ruim?

Primeiramente, é preciso entender que a resposta varia. Isso porque vai depender do cenário econômico e do nível de atividade no país, entre outros pontos. Uma alta de preços pode ser ruim para o bolso, mas também significa que há excesso de demanda. Ou seja, as pessoas estão comprando mais, o que é o contrário de um cenário de recessão, quando ninguém compra nada, por exemplo, podendo haver até deflação.

Também pode significar que a procura por determinados itens está maior do que a produção que o mercado oferece para eles. Neste caso, a inflação alta pode gerar grandes problemas no bolso, especialmente para as famílias de baixa renda. Por exemplo, o IPEA divulgou que em dezembro a inflação para as famílias com rendimento familiar menor que R $1.650,50 foi de 1,58%, refletindo principalmente a alta nos preços de habitação, alimentos e bebidas; e gás.

Esses preços costumam responder por 37% do orçamento dessas famílias e apenas 15% nas famílias mais ricas. Por conta disso, enquanto a inflação acumulada das famílias mais pobres foi de 6,2% em 2020, no caso das mais ricas, foi de 2,7%.

Inflação alta e taxa de juros

Como você percebeu, em um cenário de alta demanda, quando as pessoas consomem muito e não há produção suficiente, os preços começam a aumentar. Com isso, o governo precisa estabelecer um equilíbrio na economia. Por conta disso, existem metas de inflação. Para 2021, a meta do Banco Central é de 3,7%, havendo uma margem aceitável se o índice ficar entre 2,25% e 5,25%.

Uma das ferramentas usadas para controlar a inflação alta é a taxa de juros. Normalmente, o governo aumenta os juros para controlar um pouco a demanda e consequentemente o aumento de preços. O contrário também acontece. Se a economia está com pouca atividade econômica e as pessoas não estão comprando, começa a haver cortes nos juros, algo que vem acontecendo no mundo todo, especialmente por conta dos problemas econômicos que a pandemia vem provocando.

E o seu bolso, como fica?

Mas e com relação ao seu bolso, o que a inflação alta significa? Primeiramente, significa que os preços estão subindo e podem subir mais. Este aumento tende a variar de acordo com os produtos. Neste caso, vale controlar melhor o orçamento, checar duas vezes se é necessário comprar determinados itens e procurar substituir marcas e tipos de alimentos, privilegiando os mais baratos.

Com relação aos investimentos, também é preciso atenção, já que uma inflação alta pode “comer” parte dos ganhos. Ou seja, ao considerar o retorno de uma aplicação, deve-se descontar o percentual de inflação para conhecer os ganhos reais. Já quem investe em um fundo ou título que segue a inflação, sai ganhando em um cenário de expectativa de aumento para os índices inflacionários.