IPO do Airbnb: ainda vale a pena investir depois dele?

Neste mês de dezembro, após anos de expectativas, aconteceu o IPO do Airbnb na Nasdaq. A empresa de hospedagem, que une pessoas que querem alugar seu espaço a pessoas que estão procurando um lugar para ficar, atraiu o interesse dos investidores além do esperado. Houve valorização de 112% das ações, que chegaram a US$ 144,71. Foi o maior IPO do ano nos Estados Unidos. Mas e agora? Será que vale a pena investir nos papéis? E como dá para fazer isso?

Primeiramente, é preciso entender o contexto em que se deu o IPO do Airbnb. A empresa passou por um ano especialmente turbulento, com queda bruta nas receitas e demissão de funcionários. Esperava-se, inclusive, que a abertura do capital se desse no começo deste ano, mas a pandemia mudou o cenário e os planos.

Então foi necessário que o Airbnb realizasse uma série de empréstimos milionários e a recuperação começou no terceiro trimestre, quando a startup registrou lucro de US$ 219 milhões. Com a segunda onda da covid, porém, a expectativa de continuidade deste resultado não é lá tão otimista. O próprio réveillon, por exemplo, que costuma ser uma época cheia para a empresa, terá que acontecer em meio a uma política de restrição de reservas e proibição de festas. Isso sem contar com as expectativas para o setor de viagens no curto prazo.

IPO do Airbnb elevou empresa a valor bilionário, mas há controvérsias

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O IPO do Airbnb fez com que a empresa passasse a valer US$ 101 bilhões. Para se ter ideia, em 2017, ela era avaliada em US$ 31 bilhões. O inusitado, porém, é que em 12 anos o Airbnb nunca chegou a registrar lucro anual, inclusive há essa advertência no prospecto para seu IPO.

O que pode ter agradado o mercado foi a reação certeira em meio à crise, com a empresa tendo tomado medidas como cortes de gastos, suspensões de contratações, demissões de mão de obra e até corte no salário dos executivos. Vale ressaltar, porém, que o futuro é incerto.

Para constar, entre os investidores do Airbnb estão empresas como a Sequoia Capital e gestoras como General Atlantic, Hilhouse Capital e Fidelity Investments, entre outros.

Como investir?

Se você gostaria de ter participado do IPO do Airbnb e acredita que vale investir nas ações da empresa mesmo em meio a cenários futuros incertos, saiba que não dá para comprar os papéis diretamente no mercado brasileiro. Mas existem outras possibilidades.

A primeira delas é investir de forma direta via corretora no exterior. Outra opção é aplicar o dinheiro por meio de fundos de investimentos daqui que tenham as ações no portfólio. Pela regulamentação 555 da CVM, há três opções de produtos com exposição no exterior e regulados pela Comissão de Valores Mobiliários. Neste caso, porém, não é garantido que o fundo permaneça com as ações no longo prazo, já que é um gestor que decide como compor a carteira.