O Banco Central (BC) efetivará as novas regras para open banking no sistema financeiro até 2019. Basicamente será um espaço de desenvolvimento aberto para que empresas, desenvolvedores e bancos compartilhem dados com objetivo de criar ou melhorar serviços financeiros digitais. Dentre os desafios da autoridade monetária para a regulamentação estão processos de padronização e responsabilização dos dados cedidos.

A ação, segundo o chefe do departamento de regulação do BC, João André Calvino, será de médio e longo prazo. O tema ainda deve passar por reuniões com agentes do mercado e consultas públicas para que as novas normas sejam implementadas.

“O Banco Central vai atuar como coordenador dessa discussão, mas temos grandes desafios pela frente. Precisamos definir os padrões necessários e como se dará a responsabilidade dos dados e serviços a serem compartilhados, além de definir quem pode ou não participar ou se a instituição precisará ser autorizada”, comentou Calvino. Ele participou, hoje, do Fintouch, evento promovido pela Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs).

“Existem muitos riscos na operação e a discussão ainda é inicial, mas a ideia é promover uma competição bastante intensa no sistema financeiro”, destacou o representante da autoridade monetária.

Segundo a agenda do BC, a perspectiva é de que a primeira conversa com o mercado aconteça já em setembro e que a regulação comece a tomar forma e seja colocada em consulta pública até o final deste ano.

“O papel do Banco Central será mais de coordenação e definição de padrões. Mas vamos fazer tudo de forma aberta e transparente. A programação é que já em 2019 possamos implementar o open banking dentro do sistema financeiro nacional”, concluiu Calvino.