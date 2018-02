O Banco do Brasil tentará equiparar sua rentabilidade com a de seus pares privados neste ano. Apesar da alta de 82,4% no lucro líquido do quarto trimestre ante igual período de 2016, rentabilidade ainda está “insatisfatória”, disse o presidente do banco.

Apesar de o lucro líquido do Banco do Brasil (BB) ter registrado R$ 3,188 bilhões nos últimos três meses de 2017 – contra os R$ 1,747 bilhão do mesmo intervalo de 2016 –, o Retorno Sobre Patrimônio Líquido (RSPL) ajustado da instituição ficou em 10,7% no ano passado.

O número representa aumento de 3,2 pontos percentuais em relação a 2016 (7,5%), mas ainda está significativamente inferior do que o registrado pelos três maiores bancos privados do País.

Enquanto o Santander registrou RSPL de 16,9% em 2017, o Bradesco ficou com 18,1% e o Itaú Unibanco com 21,8% na mesma comparação.

O presidente do BB, Paulo Caffarelli, afirmou não estar satisfeito com a rentabilidade do banco e afirmou que ainda existem outros “passos” a serem dados neste ano.

“Nossa grande expectativa é que isso seja um movimento crescente, já que o nosso objetivo é preencher o gap [lacuna] entre nós e os nossos competidores. Estamos felizes com o aumento, mas a intenção é reduzir drasticamente a diferença com os nossos pares”, disse.

O processo viria como reflexo das mudanças estratégicas que o banco está fazendo desde o ano passado, reduzindo a exposição no crédito para pessoas jurídicas e focando seus empréstimos nas linhas de consignado e imobiliário de pessoas físicas, por exemplo.

A carteira de crédito ampliada fechou o ano com R$ 632,4 bilhões, queda de 3,2% em relação ao observado em 2016 (R$ 653,5 bilhões).

Deste total, os financiamentos para pessoa física caíram apenas 0,1%, de R$ 187,4 bilhões para R$ 187,3 bilhões, enquanto os empréstimos para empresas recuaram 8,9%, de R$ 249,2 bilhões para R$ 227 bilhões na mesma relação.

“A redução na exposição significa operar com valores e riscos mais baixos. Atuamos com empresas que têm capacidade de pagamento, principalmente entre micro e pequenas empresas. Isso vai refletir um crescimento bem maior”, avalia Caffarelli, presidente do BB.

Ao mesmo tempo, a migração de várias companhias para a captação de recursos no mercado de capitais também tende a pressionar um pouco mais a carteira do banco voltada para o segmento Corporate.

A perspectiva para 2018 é de não somente em trazer um mix de produtos mais adequado ao apetite de risco do banco, mas também reforçar a atuação da BBDTVM – o braço de gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários do BB.

“Essa migração continuará forte neste ano. O que temos que considerar é o quanto será nos créditos tradicionais e no mercado de capitais”, acrescenta o vice-presidente de negócios do atacado do BB, Antônio Maurício Maurano.

Em relação às expectativas para os financiamentos corporativos, por sua vez, o vice-presidente de negócios de varejo, Marcelo Labuto, afirma acreditar em uma retomada gradual.

“A carteira de pessoas jurídicas hoje está mais calcada em recebíveis, mas conforme o empresário perceber uma situação econômica estável, há possibilidade de que o crédito para investimento volte a crescer. Isso, porém, virá num fluxo gradativo e só mais para frente”, complementa.

Com o resultado divulgado ontem, as ações ON do banco ficaram entre as maiores altas do Ibovespa, com +3,65%, cotadas a R$ 42,62.