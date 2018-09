O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu uma consulta pública nesta quinta-feira para buscar componentes que utilizem blockchain para fazer parte do BNDESToken, informou o banco em comunicado.

"O objetivo é identificar soluções para gestão de contas, acompanhamento de transações e associação de contas a CNPJs ou CPFs compatíveis com uma blockchain que utilize 'smart contracts' integráveis ao BNDESToken", disse o BNDES.

O BDNESToken é uma solução que rastreia a aplicação de recursos públicos em operações de crédito com órgãos públicos e operações não-reembolsáveis, promovendo, segundo o banco, a transparência da utilização desses recursos no desenvolvimento do país.

O prazo para o envio de propostas por partes interessadas é 7 de novembro.

(Por Isabel Marchenta)