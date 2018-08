O Banco BTG Pactual registrou captação líquida (net new money) de R$ 16,4 bilhões em gestão de fundos de investimentos (asset) no primeiro semestre de 2018, com destaque para novos aportes de outros países da América Latina.

Em teleconferência de resultados com analistas e investidores realizada ontem, o diretor executivo financeiro do BTG Pactual, João Marcello Dantas Leite, destacou que a instituição esteve na contramão dos concorrentes no segundo trimestre do ano.

O volume dos ativos em asset aumentou de R$ 144,9 bilhões em dezembro de 2017, para R$ 170,4 bilhões em junho de 2018. “Tivemos R$ 5,1 bilhões de net new money [captação líquida] positiva no segundo trimestre, isso num momento em que a indústria de fundos no Brasil teve net new money negativo”, comparou Dantas Leite.

“Nós tivemos um crescimento significativo de market share [participação de mercado] e isso é uma tendência. Estamos crescendo constantemente e isso decorre basicamente da performance dos produtos, com multimercados e equities [ações] não só no Brasil, mas na América Latina”, completou o diretor.

Ele exemplificou que os fundos de outros países da América Latina onde o BTG Pactual atua registraram crescimento significativo no período, enquanto, no Brasil, houve uma queda no volume de ativos.

De acordo com os dados do balanço, o volume em renda fixa e ações na América Latina, que era de R$ 11,7 bilhões em dezembro, subiu para R$ 12,9 bilhões em março, e depois avançou para R$ 15,1 bilhões em junho último. Ou seja, houve uma elevação de 29% no primeiro semestre de 2018 em outros países da região.

Já no Brasil, os fundos de renda fixa e ações do BTG Pactual recuaram 5,75%, do patamar de R$ 55,6 bilhões em março, para R$ 52,4 bilhões ao final do mês de junho. Mas ainda mostram um incremento de 5,43% no ano, quando comparado com os R$ 49,7 bilhões de dezembro de 2017.

Em outra metodologia, a da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o Banco BTG Pactual mostra captação líquida de R$ 841 milhões no Brasil, acumulada no ano até o final de junho, com desempenho melhor que Bradesco e Santander, mas abaixo de BB DTVM, Itaú, Caixa Econômica, J Safra e Credit Suisse.

“Mas no Brasil, houve uma troca de ativos, de mais curto prazo [money market] para outros ativos com maior potencial de performance, o que leva a uma tendência de crescimento das receitas”, disse.

Segundo o balanço, as receitas com asset do BTG Pactual saltaram 39,25%, para R$ 149 milhões no segundo trimestre de 2018, ante R$ 107 milhões em igual período de 2017, e 19,2% acima dos R$ 125 milhões obtidos no primeiro trimestre deste exercício.

Na área de gestão de patrimônio, conhecida no BTG Pactual como Wealth Management, a instituição também apresentou evolução significativa. “Tivemos uma participação destacada, diria extraordinária em wealth management, com ativos sob gestão atingindo R$ 107,3 bilhões”, disse.

Dantas Leite contou que em wealth management, a captação líquida foi de R$ 5,6 bilhões no segundo trimestre. “Também tivemos um aumento das receitas com juros e de trading [negociação de ações]. E, ao contrário do mercado no Brasil, nós vimos uma movimentação de investidores locais se mantendo, e conseguimos manter receitas de trading”, destacou o diretor.

Pelo balanço reportado, o volume de ativos em wealth cresceu 23,5% no primeiro semestre do ano, de R$ 86,9 bilhões em dezembro de 2017 para R$ 107,3 bilhões. A área alcançou R$ 123 milhões em receitas no segundo trimestre de 2018, 38,2% superior ao mesmo período do ano passado, e 18,27% acima do montante de R$ 104 milhões obtido no primeiro trimestre de 2018.

O BTG Pactual reportou um lucro líquido contábil de R$ 622 milhões no segundo trimestre de 2018. O lucro por unit (unidade de ações) subiu 16,4%, de R$ 0,67 para R$ 0,78 por unit.

A instituição deverá pagar R$ 592 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas. O patrimônio líquido avançou 6,3% no primeiro semestre de 2018 para R$ 19,2 bilhões, ante R$ 18,1 bilhões em igual período de 2017.