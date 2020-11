Sabe cadastrar a chave do Pix? Veja como fazer a sua

Para poder realizar as ações disponíveis com a ferramenta Pix, é necessário cadastrar a chave. O cadastramento das chaves do Pix já teve início, mas alguns usuários possuem dúvidas de como o processo funciona. Em suma, ele deve encontrar a opção Pix no aplicativo do banco ou fintech que possui conta e seguir os passos indicados.

Como cadastrar a chave do Pix?

A chave do Pix elimina o número de informações bancárias necessárias para receber as transferências ou pagamentos em uma única informação. O registro pode ser feito em um dos canais de acesso, aplicativo ou site, do banco ou fintech onde o cliente possui conta. Além disso, é preciso confirmar a posse da chave e vincular à conta do Pix, identificando e comprovando que o e-mail ou outra informação é sua. Cada banco e fintech possui a sua forma de cadastro, mas a maioria seguem os passos gerais e simples:

Acesse a sua conta no aplicativo ou site do seu banco ou fintech; Toque na opção referente ao Pix; Selecione a opção de cadastrar (“Cadastrar Chave” ou “Registre suas chaves”); Siga os passos indicados pelo aplicativo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Atenção: o Banco Central esclareceu que, para prevenir golpes e fraudes, não faz as confirmações por ligações telefônicas ou links enviados por SMS ou e-mail. Assim, é importante que o usuário não passe seus dados pessoais por telefone para cadastrar a sua chave do Pix ou clicar em links referentes a isso.

Quais são as chaves do Pix?

Nesse sentido, para efetuar as transações é preciso, primeiro cadastrar uma chave de endereçamento. As chaves Pix podem ser:

CPF e/ou CNPJ;

E-mail;

Número de telefone celular;

Chave aleatória, entre números e letras, com 32 dígitos.

Cada pessoa pode ter até cinco chaves para cada conta bancária. Contudo, não é possível cadastrar a mesma chave do Pix em mais de um banco. Entretanto, dentre as opções, acredita-se ser mais seguro cadastrar o número do CPF como chave.

Leia também:

Quer transferir dinheiro pelo Pix? Saiba como fazer a transação

Pix poderá ser usado para recolher FGTS; veja o que muda