Carteira recomendada: 5 ações sugeridas para a semana

Nas carteiras recomendadas dessa semana destacam-se ações da B3, Via Varejo, Magazine Luiza e MRV. Cada uma delas contou com duas indicações dentre as carteiras semanais das seguintes instituições financeiras: Terra Investimentos, Guide Investimentos, MyCap Investimentos, Ativa Investimentos e Mirae Asset. Nesse sentido, essas sugestões valem até sexta-feira (04/09).

B3

B3 é a bolsa de valores brasileira, suas ações foram recomendadas pela Mirae Asset e pela Guide. Por outro lado, a MyCap retirou o ativo de sua carteira dessa semana.

“Após o papel entrar em movimento de realização nas últimas semanas, acreditamos que o patamar de preço é atrativo para que retornamos com B3 na nossa carteira” diz a Guide em relatório. Bem como, explica que a empresa tem potencial de diversificação em sua receita por apresentar serviços como liquidação, custódia e registro.

A Mirae, por sua vez, destaca o crescimento da receita bruta da instituição. Resultado decorrente “principalmente por conta do aumento de volume e de novos investidores em Bolsa” diz o texto.

Magazine Luiza – carteiras semanais

Em seguida, a varejista de eletrônicos e móveis também foi recomendada por essas duas corretoras.

A estratégia de transformação digital utilizada pela Magazine Luiza é um dos pontos citados no relatório da Guide. “A empresa ainda deve crescer acima da média do setor de consumo” diz.

Dessa forma, o documento da Mirae confirma essa expectativa. No segundo trimestre de 2020 a “receita líquida foi de R$ 5,517 e com outras receitas atingiu R$ 5,568 bilhões, acima da expectativa de mercado”. Aponta ainda o crescimento do e-commerce durante a pandemia da Covid-19.

Via Varejo

Responsável por administrar as Casas Bahia e o Pontofrio, a Via Varejo foi recomendada pelas carteiras semanais da Mirae Asset e da Terra Investimentos. Ademais, a empresa gerencia a fábrica de móveis Bartira e a plataforma de e-commerce do Extra.

Apesar dos impactos do cenário pandêmico, a companhia apresentou resultado sólido. Segundo a Mirae, “vem conseguindo fazer o seu dever de casa, aumentando as vendas online e melhorando cada vez mais o seu aplicativo / site, para recuperar o espaço perdido no passado para as concorrentes”.

MRV – carteiras semanais

A MRV Engenharia é uma construtora que tem atuado no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Também foi indicada pelas corretoras acima.

Assim sendo, o relatório da Mirae explica que houve impacto negativo no volume de lançamentos. Contudo, a “pandemia gerou maior demanda por residências e no segundo trimestre de 2020 ocorreu um recorde de unidades vendidas, continuamos otimistas com o setor e com a empresa”.

Veja, a seguir, as carteiras semanais das cinco corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Terra Investimentos

Em relação à carteira recomendada de ações da semana passada, a instituição financeira retirou a BR Distribuidora e adicionou a MRV.

MRV ON (MRVE3)

Lojas Renner ON (LREN3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo ON (VVAR3)

Iguatemi ON (IGTA3)

Guide Investimentos – recomendações da semana

Já a Guide, retirou ações da JBS e da Petrobras, para colocar ativos da B3 e da Marfrig.

B3 (B3SA3)

CSN (CSNA3)

Itaú Unibanco (ITUB4)

Magazine Luiza (MGLU3)

Marfrig (MRFG3)

MyCap Investimentos

Então, a MyCap Investimentos excluiu ações do Banco Inter e da B3. Adicionando assim a incorporadora e construtora de imóveis Cyrela, e a empresa de gestão de reservatórios PetroRio.

Cyrela (CYRE3)

Petrobras (PETR4)

B2W Digital (BTOW3)

PetroRio (PRIO3)

Movida Participacoes (MOVI3)

Ativa Investimentos

A saber, essa corretora manteve todos os ativos da carteira da semana passada.

EZTEC (EZTC3)

CIA Hering (HGTX3)

Camil Alimentos (CAML3)

WEG (WEGE3)

Ultrapar (UGPA3)

Mirae Asset – recomendações da semana

Assim como a anterior, a Mirae não modificou a carteira.