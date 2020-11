Como transferir pelo Pix no Caixa Tem? Veja passo a passo

No aplicativo Caixa Tem, beneficiários podem movimentar os recursos do auxílio emergencial depositados em poupança social digital, bem como trabalhadores podem acessar seu FGTS emergencial. A saber, a função de transferir pelo Pix no Caixa Tem está disponível. O novo sistema de pagamentos instantâneos é gratuito para pessoas físicas e começou a funcionar na segunda-feira (16).

O Caixa Tem permite fazer o pagamento de contas domésticas e boletos, bem como compras online com cartão de débito virtual. Além disso, há informações sobre abono salarial do PIS e seguro-desemprego.

Cadastro da chave Pix

Antes de realizar a transferência de seu auxílio emergencial ou FGTS pelo Pix, a recomendação é cadastrar uma chave no sistema. Trata-se de um apelido de identificação para facilitar as transações. Há as seguintes opções de chaves:

CPF;

E-mail;

Número de telefone celular;

Chave aleatória, entre números e letras, com 32 dígitos.

Para cadastrar a chave Pix no Caixa Tem é necessário acessar o aplicativo e clicar na opção “Pix” que aparece na tela inicial. Depois, a orientação é selecionar o tipo de chave desejado. Em seguida, clicar em “Sim, estou de acordo” e digitar a senha do Caixa Tem. Pronto, ao seguir esse processo a chave será cadastrada.

Passo a passo para transferir pelo Pix no Caixa Tem

Então, para transferir pelo Pix no Caixa Tem, veja o passo a passo:

Acessar o aplicativo Caixa Tem; Clicar em “Pix”; Depois, clicar na opção “Pagar/Transferir”; Digitar a chave Pix de quem vai receber o valor.

Com esses quatro passos é possível concluir a transferência. O dinheiro cai na conta do recebedor em até 10 segundos e não é preciso pagar taxas.

Além disso, para receber uma transferência, basta informar sua chave Pix para a pessoa em questão. Há ainda a opção de gerar um QR Code e enviar ao pagador.

