Nos últimos meses, as criptomoedas, e especialmente o Bitcoin – a mais famosa delas, estiveram no centro de um debate que se resume a um ponto específico: regulação. Mercados de todo o mundo têm debatido o tema, sem algum avanço positivo, o que pode atrasar significativamente a evolução de um processo que pode mudar o futuro da economia global.

Todo o interesse fez o valor de mercado dessas criptos aumentar significativamente. A regra é simples: oferta e demanda. Um dos princípios básicos da economia de mercado. Agora, assim como ocorre com os papéis na Bolsa de Valores, está em andamento uma correção de preços.

Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, Iota, Litecoin, Bitcoin Cash e outras “criptos” representam uma ruptura com o modelo tradicional. É uma revolução. E toda revolução pode representar risco. Faz parte do processo. Existem, no entanto, importantes questões que devem ser evidenciadas no debate atual, para que investidores possam identificar os pontos positivos que as criptomoedas podem incorporar.

Vamos pegar como exemplo a mais famosa, o Bitcoin. A possibilidade de transformar o Bitcoin em moeda fiduciária é outra questão importante. As centenas de milhares de exchanges que trabalham com a criptomoeda ao redor do mundo permitem negociar a criptomoeda por “dinheiro real”. Assim, qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo, pode receber uma ordem de Bitcoins e transformá-la na moeda corrente do seu país.

Na outra mão, as possibilidades geradas com a tecnologia chamada blockchain, que permite rastrear qualquer transação efetuada, é uma inovação tão importante quanto às próprias criptomoedas. Tudo isso faz parte da economia do futuro e essa tecnologia traz acoplada consigo uma revolução nos padrões de segurança.

Portanto, é essencial que os órgãos regulatórios entendam os benefícios gerados por essa revolução, adequando as criptos ao novo cenário da economia mundial, de forma que a sociedade não fique à margem deste novo processo.

De tempos em tempos a humanidade é surpreendida com processos evolutivos que revolucionam as áreas do conhecimento. As criptomoedas são apenas mais uma etapa dessa revolução.

Ricardo Rozgrin é especialista em criptomoedas e e diretor da Braziliex

ricardo.rozgrin@braziliex.com