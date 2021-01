Débito automático: saiba como funciona e veja dicas para usar

No dia a dia temos que lidar com uma série de cobranças e contas. No pagamento de contas de água, luz, telefone, internet, serviços de streaming, pode acontecer de esquecer de pagar algum boleto. Nessa situação, o uso do débito automático pode ajudar na organização da vida financeira. Através dele, os valores são descontados automaticamente da conta do cliente de um banco para quitar determinadas cobranças.

Como funciona o débito automático?

Ao acionar o débito automático para algumas contas, o pagamento delas passa a ocorrer de forma automatizada pela plataforma do banco. Na prática, a instituição financeira é quem retira os valores da conta corrente para pagar esses boletos.

Sendo assim, o cliente não precisa fazer o procedimento de pagar pelo aplicativo ou ir até o banco. Para que isso aconteça é necessário fazer um cadastro e garantir que tenha dinheiro em conta nas datas em que serão feitos os débitos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nem todas as instituições financeiras oferecem esse serviço, então é preciso verificar. Nota-se ainda que, o débito pode ser feito na data do vencimento ou antes dela, o que é definido pelo cliente.

É possível cancelar essa atividade a qualquer momento, basta fazer uma solicitação ao banco ou ao fornecedor da cobrança em questão.

Como autorizar?

Para autorizar a realização de pagamentos por meio de débito automático, a pessoa pode fazer um cadastro da empresa prestadora do serviço, informando seus dados bancários. Outro modo, é fazer o cadastro na instituição bancária, preenchendo dados sobre a empresa prestadora do serviço. Esse processo pode ser feito pelo internet banking.

Ademais, as instituições podem adotar formas diferentes de checagem para garantir a segurança deste serviço.

Quando ocorrem os pagamentos?

Depois de autorizar e programar o pagamento por débito automático, a cobrança em questão será feita todos os meses na data escolhida. O valor é descontado da conta corrente ou de outro tipo de conta selecionado.

Não há horário definido para que o pagamento aconteça. Podendo então, ocorrer a qualquer momento do dia agendado. De modo geral, quando esta data for em finais de semana, o banco antecipa o débito para o dia útil anterior.

O que acontece quando não se tem dinheiro na conta?

Se no dia em que deve ocorrer o débito automático, o cidadão estiver sem saldo em conta ou o mesmo for insuficiente, o pagamento pode não ser realizado. Além disso, para quem tem o limite do cheque especial disponível, podem ser usados esses valores.

Vantagens e desvantagens

Entre as vantagens de usar o débito automático, está a praticidade. Afinal, não será necessário dedicar tempo ao pagamento de algumas cobranças do dia a dia. Além disso, se mantém os pagamentos em dia, evitando a chances de quitar itens em atraso. Outro motivo, é que esse processo é gratuito e algumas empresas podem oferecer bônus ao se optar por ele.

Por outro lado, entre as desvantagens podemos citar o descontrole nas finanças. Isso porque ao deixar várias contas para pagamento automático, pode-se perder a noção da quantia de todas elas. Nota-se ainda, a possibilidade de cobranças indevidas.

Dicas para usar o débito automático

Por fim, veja algumas dicas de como usar a função do débito automático da melhor maneira:

Mantenha o saldo de sua conta suficiente para os pagamentos em débito automático; Acompanhe se o valor foi debitado na data de vencimento; Verifique se o valor está correto; Se atente principalmente as contas de valor variável a cada mês, como é o caso da fatura de cartão de crédito; Tenha controle sobre quais contas estão em débito automático e quais não estão.

Leia também: