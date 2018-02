O principal índice de ações da B3 engatava a segunda sessão consecutiva de altas nesta quinta-feira, mais uma vez beneficiado pelo ambiente benigno no mercado acionário global, com o avanço de 1,7 por cento nas ações da mineradora Vale entre os principais suportes.

Às 10:47, o Ibovespa subia 0,83 por cento, a 84.238 pontos. O volume financeiro somava 837 milhões de reais.

No exterior, o norte-americano S&P 500 caminhava para o quinto pregão seguido de alta conforme sinalizado pelo seu contrato futuro, que subia 0,3 por cento. As bolsas nos Estados Unidos abrem às 12:30 (horário de Brasília).

Analistas da corretora H.Commcor citaram em relatório a clientes que começa a ganhar força uma leitura secundária da ''alta'' inflação nos EUA, em que bolsas não são necessariamente penalizadas pelos rendimentos dos títulos em alta, mas impulsionadas pela leitura de tração maior daquela economia.

A equipe da corretora Ágora chama a atenção, contudo, para o efeito limitador da liquidez global do feriado do Ano Novo Lunar na China que fechará os mercados naquele país até o dia 21. Tal liquidez tem beneficiado bolsas, inclusive a brasileira.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiam 0,8 e 1,3 por cento, respectivamente, apesar da queda do petróleo. Três fontes afirmaram à Reuters que a estatal definiu prazo até o fim de março para receber propostas vinculantes para uma participação controladora na rede de gasodutos da Transportadora Associada de Gás (TAG).

- VALE avançava 1,7 por cento, ainda embalada pela valorização neste mês dos preços do minério de ferro à vista na China.

- BRADESCO PN subia 1 por cento e ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,9 por cento, beneficiados pelo humor benigno na bolsa como um todo e endossando a alta do Ibovespa. BANCO DO BRASIL tinha acréscimo de 0,7 por cento e SANTANDER UNIT valorizava-se 0,8 por cento.

- GERDAU PN mostrava elevação de 0,3 por cento, em nossa sessão positiva para siderúrgicas, tendo ainda no radar anúncio na véspera de acordo com a mineradora canadense Kinross Gold para venda de duas centrais hidrelétricas por 835 milhões de reais.

- CEMIG tinha acréscimo de 3,2 por cento. Analistas do Santander avaliaram que dados preliminares divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na véspera sobre a base de ativos do braço de distribuição da companhia (Cemig-D)foram melhores do que o esperado.

- MAGAZINE LUIZA subia 3,1 por cento, no segundo pregão de recuperação, após acumular até a última sexta-feira perda de 12,6 por cento em fevereiro.

- JBS cedia 0,3 por cento, entre as poucas quedas do Ibovespa, tendo no radar resultado da controlada Pilgrim's Pride nos EUA, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 241 milhões de dólares e margem Ebitda de 8,8 por cento.