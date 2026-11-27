Calendário das loterias de dezembro de 2026: veja datas e horários dos sorteios

Calendário das loterias de dezembro de 2026: veja datas e horários dos sorteios

O mês de dezembro terá mudanças na programação das loterias da Caixa por causa dos feriados de Natal e Ano-Novo, além da realização da Mega da Virada. Os concursos seguem ao longo do mês, com sorteios distribuídos entre segunda-feira e domingo, conforme a modalidade. O calendário inclui os concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária, Loteca e Loteria Federal.

Quando serão os sorteios das loterias em dezembro?

Os concursos acontecem em diferentes dias da semana, de acordo com cada modalidade. A maioria das loterias tem sorteios às 21h, no horário de Brasília. Aos domingos, algumas modalidades têm apuração às 11h.

Confira a programação habitual:

Segunda-feira: Loteca, Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Timemania e outras modalidades previstas no cronograma;

Loteca, Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Timemania e outras modalidades previstas no cronograma; Terça-feira: Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, conforme a programação;

Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, conforme a programação; Quarta-feira: Lotofácil, Loteria Federal, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Timemania e Mega-Sena;

Lotofácil, Loteria Federal, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Timemania e Mega-Sena; Quinta-feira: Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária;

Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária; Sexta-feira: Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Timemania, Mega-Sena e outras modalidades;

Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Timemania, Mega-Sena e outras modalidades; Domingo: Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena e sorteios previstos para o dia.

Lotofácil, Loteria Federal, Quina, Timemania, Mega-Sena e sorteios previstos para o dia.

Loterias terão horário especial na véspera de Natal

No dia 24 de dezembro, as apostas para os concursos das modalidades previstas serão encerradas às 16h. Os sorteios estão programados para começar a partir das 17h, conforme o cronograma da Caixa.

Já no dia 25 de dezembro, não haverá sorteios por causa do feriado de Natal.

As apostas, por sua vez, devem ser feitas antes do horário de encerramento de cada modalidade. Para a maioria dos concursos, o prazo termina uma hora antes do sorteio.

Mega da Virada 2026 terá vendas exclusivas a partir de 16 de dezembro

O calendário oficial da Caixa prevê que as vendas exclusivas para o concurso especial da Mega da Virada, de número 3100, comecem em 16 de dezembro de 2026.

O sorteio será realizado em 1º de janeiro de 2027, a partir das 11h. As apostas para o concurso especial poderão ser feitas até as 22h do dia 31 de dezembro.

As datas e os horários estão sujeitos a alterações pela Caixa.