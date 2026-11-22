As Loterias Caixa realizam neste domingo, 22 de novembro de 2026, os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal. Os concursos acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com início previsto para as 11h (horário de Brasília).

Resultado da Mega-Sena 3089

A Mega-Sena concurso 3089 tem prêmio estimado em R$ 45 milhões. O sorteio deste domingo pode pagar uma bolada ao apostador que acertar as seis dezenas.

Números sorteados: 17-18-27-36-58-59

Resultado da Lotofácil 3835

A Lotofácil concurso 3835 sorteia prêmio estimado em R$ 2 milhões neste domingo. Para levar o prêmio principal, é necessário acertar os 15 números sorteados.

Dezenas sorteadas: 02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22

Resultado da Quina 7173

A Quina concurso 7173 tem prêmio estimado em R$ 50 milhões. O apostador precisa acertar as cinco dezenas para ganhar o prêmio principal, mas também há premiações para quem acerta dois, três ou quatro números.

Números sorteados:

Resultado da Loteria Federal 6119

A Loteria Federal concurso 6119 terá os bilhetes premiados divulgados pela Caixa conforme o calendário oficial da modalidade.

12071 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

30739 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

28497 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

27443 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

55503 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa no YouTube.

Como receber prêmio das Loterias Caixa?

Os prêmios podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, conforme o valor e as regras da modalidade. Para receber, o ganhador deve apresentar documento oficial com CPF e o comprovante original da aposta.

Prêmios de valor elevado são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O prazo para resgatar o dinheiro é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o valor prescreve e é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).