Resultado da Timemania 2473 e Dia de Sorte 1357 desta quinta (26/11/26)

Resultado da Timemania 2473 e Dia de Sorte 1357 desta quinta (26/11/26)

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira, 26 de novembro, os concursos 2473 da Timemania e 1357 do Dia de Sorte. As duas loterias têm extrações previstas para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Timemania está com prêmio estimado em R$ 30,5 milhões para quem acertar os sete números sorteados. Já o Dia de Sorte tem prêmio previsto de R$ 100 mil para a faixa principal.

Resultado da Timemania 2473 e Dia de Sorte 1357 hoje

Timemania 2473: 07 – 11 – 16 – 20 – 23 – 41 – 42 | São José/RS

Dia de Sorte 1357: 05 de maio | 17 – 08 – 26 – 28 – 05 – 06 – 20

Na Timemania, o jogador escolhe dez números entre os 80 disponíveis e também marca um Time do Coração. O sorteio seleciona sete dezenas e uma equipe. A aposta simples custa R$ 3,50.

Já no Dia de Sorte, o apostador escolhe sete números entre 31 disponíveis e um mês da sorte. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Os ganhadores podem retirar os valores em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa Econômica Federal, conforme a quantia. É necessário apresentar o bilhete premiado e um documento oficial de identificação com CPF.

Prêmios acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento.

O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o dinheiro não reclamado é destinado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies.