A Lotomania sorteia nesta quarta-feira (18) um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão. O prêmio principal será pago a quem acertar as 20 dezenas do concurso 3001.

Resultado da Lotomania 3001 hoje

Confira o resultado da Lotomania 3001: 04 – 06 – 12 – 14 – 25 – 44 – 45 – 49 – 51 – 54 – 56 – 66 – 69 – 72 – 73 – 79 – 89 – 94 – 97 – 98

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;

19 números;

18 números;

17 números;

16 números;

15 números;

ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.