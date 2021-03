Resultado do Dia de Sorte de ontem (13/03/21), concurso 430; confira

Uma aposta de Mauriti, no Ceará, marcou o resultado do Dia de Sorte de ontem, sábado (13), e ganhou o prêmio de R$ 1,4 milhão. O sorteio do concurso 430 teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 17 19 20 24 28 31/ Mês da Sorte – Fevereiro.

Teve ganhador no resultado do Dia de Sorte de ontem?

Além da aposta que cravou o resultado do Dia de Sorte de ontem, outras conseguiram faturar prêmios nas faixas menores. O segundo maior prêmio da modalidade foi distribuído em 63 jogos e cada um conseguiu ganhar R$ 1,9 mil. Além disso, também foram distribuídos R$ 20, para cinco acertos, R$ 4, para quatro acertos, e R$ 2, para o Mês da Sorte.

7 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.428.282,94;

6 acertos – 63 apostas ganhadoras, R$ 1.996,29;

5 acertos – 2.254 apostas ganhadoras, R$ 20,00;

4 acertos – 27.128 apostas ganhadoras, R$ 4,00;

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98, acertando o resultado do Dia de Sorte de ontem, devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.