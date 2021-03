Resultado do Dia de Sorte de ontem (16/03/21), concurso 431; confira

Segundo as Loterias Caixa, nenhuma aposta acertou o resultado do Dia de Sorte de ontem, terça-feira (16), e o prêmio acumulou. O sorteio do concurso 431 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h.

Contudo, 33 apostas faturaram R$ 2,4 mil na sena. Na quina, quadra e no Mês da Sorte foram distribuídos os prêmios fixos de: R$ 20, R$ 4 e R$ 2.

Resultado do Dia de Sorte de ontem

Confira o resultado do Dia de Sorte de ontem, concurso 431: 14 20 23 24 26 27 31/ Mês da Sorte – Novembro.

Qual era a chance de acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem?

A chance de uma pessoa acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem e ganhar o prêmio máximo era de uma em 2.629.575. Porém, com mais dezenas, o apostador fica mais perto do prêmio:

7 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 2.629.575 ;

8 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 328.696 ;

9 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 73.043 ;

10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 21.913 ;

11 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 7.968 ;

12 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 3.320 ;

13 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.532 ;

14 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 766 ;

15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 408 ;

Como receber o prêmio?

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98, acertando o resultado do Dia de Sorte de ontem, devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.