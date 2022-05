Resultado do Dia de Sorte 606: concurso desta quinta-feira, 19 de maio

Na noite desta quinta-feira, 19 de maio, será efetuado mais um sorteio do Dia de Sorte. Realizado nos dias de terça-feira, quinta-feira e sábado, o concurso premia três sortudos por semana com seu prêmio máximo. Será que hoje você foi um deles? Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte 606.

Na premiação desta noite, o prêmio está acumulado e o vencedor que cravar 7 acertos no volante pode levar uma bolada de R$ 300.000,000.

Veja aqui o resultado do Dia de Sorte 606

Veja se você foi um dos sortudos e garantiu o prêmio de hoje. Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte 606 foram: em breve.

O Mês da Sorte sorteado foi: em breve.

Como receber os prêmios do Dia da Sorte?

Se você foi um dos vencedores, parabéns! O prazo para todos os sortudos resgatarem o valor do prêmio ganho é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio.

Os prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados nas lotéricas credenciadas ou em agências bancárias da Caixa. Se o valor obtido pelo jogador for maior que este, o pagamento é feito apenas nas agências da Caixa.

Em casos onde o prêmio é de R$ 10 mil ou mais, o pagamento acontece em, no mínimo, dois dias úteis contados a partir da data de apresentação do bilhete. Caso seja necessário, os ganhadores também podem solicitar a transferência do valor ganho para uma conta do Mercado Pago.

Último sorteio do Dia de Sorte

Na premiação do dia 17 de maio, ninguém conseguiu cravar os sete números necessários para ganhar o maior prêmio do Dia de Sorte. Por isso, o valor foi acumulado e está estimado em R$ 300.000,000.

Na ocasião, 27 apostas alcançaram 6 acertos e ganharam o valor de R$ 2.820,63. Veja como ficou a divisão dos prêmios fixos:

5 acertos (R$ 20,00): 1.162 ganhadores

4 acertos (R$ 4,00): 16.049 ganhadores

Mês da sorte (R$ 2,00): 44.433 ganhadores

O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,00.

