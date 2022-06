Resultado do Dia de Sorte 614, concurso de terça-feira (07/06)

A partir das 20h (horário de Brasília) será realizado o sorteio os números do resultado do Dia de Sorte 616 de hoje, sábado (11). O prêmio está acumulado em R$ 150 mil e leva o apostador que acertar as sete dezenas. Conheça os ganhadores do Dia de Sorte.

Resultado do Dia de Sorte 616 – Ganhadores Dia de Sorte

Confira os números do concurso do Dia de Sorte concurso 616 de hoje.

Números sorteados:

Mês da Sorte:

Ganhadores do prêmio do Dia de Sorte

Todos os apostadores do sorteio que marcarem de três a sete dezenas e/ ou o Mês da Sorte do resultado do Dia de Sorte 616 de hoje os receber prêmios. Três faixas pagam prêmios fixos de: R$ 2,00 no Mês da Sorte, R$ 4,00 para quatro números e R$ 20,00 para cinco números.

Após a apuração dos prêmios fixos, o restante do valor é distribuído então entre as demais faixas, sendo 70% para sete números e 30% para seis números. Já a premiação do Mês de Sorte é independente e cumulativa em relação à demais faixas.

O prazo de resgate do prêmio se estende a 90 dias corridos contados assim a partir do sorteio do resultado do Dia de Sorte 616 de hoje. Em agências da Caixa é possível retirar qualquer valor e nas casas lotéricas os ganhadores conseguem receber quantias de até R$ 1.903,98. Os ganhadores de aposta online podem solicitar a transferência da quantia para uma conta do Mercado Pago.

Veja aqui todas as loterias de hoje em tempo real