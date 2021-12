Resultado do Dia de Sorte concurso 544 de hoje, quinta-feira (16/12/21)

A partir das 20h (horário de Brasília) os apostadores podem conferir o resultado do Dia de Sorte concurso 544 nesta quinta-feira, 16 de dezembro. Para ganhar o prêmio que está acumulado em R$ 500 mil e para ganhar é necessário acertar as sete dezenas.

Resultado do Dia de Sorte 544

Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte de hoje foram:

O Mês da Sorte é:

Premiação do Dia de Sorte

Quem acertar a partir de quatro números e/ou o Mês da Sorte que sair no resultado do Dia de Sorte 544 consegue ganhar algum prêmio. A bolada principal sai para o apostador que adivinha todas as sete dezenas sorteadas e se houver mais de sortudo, a quantia será dividida igualmente entre as partes.

Em três faixas são pagas quantias fixas de: R$ 2,00 para o Mês da Sorte, R$ 4,00 para quatro números e R$ 20,00 para cinco números. O restante da quantia é destinado para as demais faixas de premiação sendo: 67% para a faixa de sete acertos e 30% para a faia de seis acertos.

Caso nenhuma aposta seja premiada com o resultado do Dia de Sorte 544 em qualquer uma das categorias, os valores serão acumulados para o próximo concurso, na primeira faixa, de sete acertos. O Mês da Sorte é um premiação independente que pode acumular como as demais faixas.

Qual é chance de acertar o resultado do Dia de Sorte?

Para uma pessoa acertar o resultado do Dia de Sorte concurso 544 apostando com o jogo simples, a chance é de uma em 2.629.575. Já com um jogo de 15 dezenas (máximo permitido), a probabilidade é de uma em 408.

Nas demais faixas a chance é de uma em: 15,6 mil para seis acertos, 453 para cinco acertos, 37 para quatro acertos e 12 para o Mês da Sorte.

