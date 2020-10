Única aposta acertou o resultado do Dia de Sorte, concurso 366, e ganhou o prêmio máximo

Resultado do Dia de Sorte de ontem (8), concurso 366; confira os números sorteados

Uma aposta de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acertou o resultado do Dia de Sorte de ontem (08), concurso 366, e faturou o prêmio de R$ 1.083.940,07 milhão. Os números sorteados, no concurso foram: 17-19-23-25-26-29-31/ Mês da Sorte – Novembro.

O próximo sorteio do Dia de Sorte concurso 367, previsto para o próximo sábado (10) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 250 mil. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2.

Probabilidade

A chance de ganhar no Dia de Sorte com um jogo simples, de sete números, é de uma em 2,6 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

