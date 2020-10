No resultado do Dia de Sorte de ontem (13), concurso 368, nenhuma aposta acertou as dezenas sorteadas e prêmio acumulou para R$ 500 mil. Os números que saíram no resultado do Dia de Sorte de ontem foram: 12-20-21-22-24-26-28/ Mês da Sorte – Junho .

O próximo sorteio do Dia de Sorte concurso 369, previsto para a próxima quinta-feira (15) no Espaço Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 500 mil. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2.

Como jogar no Dia de Sorte?

O jogador precisa marcar no volante, composto por 31 dezenas, de sete a 15 números e escolher um Mês de Sorte. A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou por meio da Surpresinha – forma aleatória escolhida pelo sistema.

Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em três, seis, nove ou 12 concursos consecutivos com o mesmo jogo. Quem acerta os sete números leva o prêmio máximo. Apostas com quatro ou cinco acertos e o Mês da Sorte também são premiadas.

No resultado do Dia de Sorte de ontem, nenhuma aposta foi premiada na faixa principal, mas tiveram ganhadores nas demais faixas.

Qual era a chance de acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem?

Para saber qual a chance de acertar, é preciso que o jogador fique atento às probabilidades. Para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples, a chance de acertar o resultado do Dia de Sorte de ontem, era de uma em 2.629.575.

Quando são adicionas dezenas no volante, a chance de ganhar aumenta.

