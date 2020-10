Resultado do Dia de Sorte de ontem (15) concurso 369: veja os números

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, na Rodoviária do Tietê, em São Paulo. Confira a sequência sorteada: 10–15–16–17–21-30 e o mês da sorte foi Outubro.

Com prêmio previsto para até R$ 500 mil, o sorteio do concurso 369 do Dia de Sorte aconteceu ontem, às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Uma aposta acertou os sete números e levou o prêmio de R$ 433.127,31 .

Outras 41 apostas acertaram seis dezenas e ganharam, cada uma, a quantia de R$ 2.434,44. Para a próxima rodada a estimativa do prêmio é de R$250 mil.

Como você pode jogar no Dia de Sorte

É o jogo ideal para quem quer apostar nos seus números da sorte. Basta escolher de 7 a 15 números, dentre os 31 disponíveis e mais um mês da sorte – são sorteados sete números e o um mês por concurso. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Qual é a chance de ganhar?

Para saber qual a chance de acertar, é preciso que o jogador fique atento às probabilidades. Para uma pessoa ganhar o prêmio máximo apostando com o jogo simples, a chance de acertar, era de uma em 2.629.575.

Quais outras informações eu preciso saber sobre o Dia de Sorte

O valor da aposta mínima, de sete números, é de R$ 2,00. E os sorteios acontecem às terças e quintas-feiras e aos sábados, às 20h. É possível acompanhar ao-vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube